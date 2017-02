Venstre i Sunndal, Møteplageren?

Hvordan er det å sitte i kommunestyret i opposisjonen? Hvordan orker du å være med i kommunestyret når Ap bestemmer alt? Dette er spørsmål jeg har fått i ett og et halvt år nå, og etter hendelser som i dag , stiller jeg meg det samme spørsmålet.

For nå har det skjedd igjen. I gårsdagens kommunestyremøte fikk vi utdelt en sak i møtet som ikke var på sakslista. Etter at Erling Rød og jeg uttrykte at vi foretrekker å få saker på forhånd slik at vi kan gi de den oppmerksomheten de fortjener, fikk vi gjennomgå. For hvilken rett har vi til å kritisere, vi som bestandig kommer med lange forslag på alle møtene? Til og med budsjettmøtene? Dette sagt med kvass og ilter stemme, som om vi gjorde noe vi ikke skulle.

Vi som sitter i opposisjon i kommunestyret representerer tross alt en del av befolkningen i Sunndal. Da vi hadde folkevalgtopplæring høsten 2015, ble den etiske utfordringen Ap står ovenfor ved å ha flertall alene i kommunestyret grundig diskutert. Det skal være åpenhet rundt debatten som er grunnlaget for den politiske beslutningen. Det ble sågar diskutert om ikke Ap sine møter burde være åpne ettersom det er der de fleste beslutninger tas. Om vi ikke skal ha debatten i kommunestyret, hvor skal vi ha den da? Hvor skal jeg legge frem mine forslag? Jeg mangler fortsatt en invitasjon til Ap sine møter.

Jeg setter utrolig pris på tilliten og utfordringen jeg fikk da jeg ble valgt inn i kommunestyret for Venstre. Selv om jeg må innrømme at det til tider kan føles tungt å være eneste representant, og at arbeidsmengden og ansvaret derfor blir større. Men skal jeg bare sitte stille og høre på? For det er fullt mulig å være med på et kommunestyremøte og det eneste du trenger å si er "ja" når navnet ditt blir ropt opp. Resten av tiden kan man jo bare sitte der. Men nei, det er bare ikke meg. Sorry, Arbeiderpartiet. Dere må nok holde ut med møteplageren Maja i noen år til.

For det er jo en hver i kommunestyret sitt ansvar å påvirke.

For motivasjonen finner jeg overalt! Jeg finner den i spydige kommentarer som i dag, de få gangene vi får gjennomslag for noe, artige diskusjoner og når jeg får ros (tusen takk). Derfor vil jeg bidra så godt jeg kan, og måten jeg kan gjøre det på, er å si min mening, fremme forslag og argumentere for dette på kommunestyremøtet. Etter min mening skal det ikke være vanskelig å ta stilling til forslagene jeg har kommet med, om man har forberedt seg til møtet. Det har også vært fullt mulig å stille spørsmål ved dem, om noe har vært uklart.

Hvordan blir lokaldemokratiet om de som ikke er en del av flertallet ikke skal påvirke? Ap har flertall av stemmene, men det betyr ikke at resten av befolkningen ikke skal høres og tas hensyn til. Istedenfor å kritisere opposisjonen for å være så aktiv som vi er, burde Ap være glad for at vi i det hele tatt orker å skape debatt, selv når vi vet at det med stor sannsynlighet ikke har noen betydning for utfallet. Dette er også viktig for lokaldemokratiet og ikke minst for rekrutteringen inn i de ulike partiene.

Dessuten er det viktig å huske på at vi alle vil det samme: En god kommune for innbyggere og ansatte. Da er en god debatt viktig for å skape utvikling og for å få frem nye synspunkt.

Vil jeg anbefale vennene mine å bli politiker i Sunndal?

Det kommer an på to ting: Hvilket parti de stemmer og hvor sta de er.

Maja Solli

Sunndal Venstre