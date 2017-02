Vi vil, Vi vil, vi vil, men vi får det ikke alltid til. I Nesset kommune planlegger de nå helsehus til 123 millioner, og ny demensavdeling til 6 millioner, til sammen 191 millioner blanke kroner.

Historikken til disse prosjektet skal jeg ikke plage noen med her, jeg vil bare minne om hvor galt det kan gå når vedtak blir fattet på bakgrunn av feilinformasjon i saksutredelsen.

26.mars 2015 fattet Nesset Kommunestyre vedtak om å bygge ny demensavdeling på NOS (Nesset Omsorgssenter) og nye omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum. Det var stor diskusjon under møtet, men det var en uttale fra daværende rådmann som var avgjørende for at det valgte alternativet fikk flertall. Uttalen fra daværende rådmann var at det var i orden med tomt til omsorgsboliger i Eidsvåg, denne var ordnet etter makeskifte. I ettertid har det blitt klart at den uttalen daværende rådmann kom med i møtet ikke var kvalitetssikret godt nok, og at den var feil.

Som politiker er du helt avhengig av at saksutredninger er korrekte og fullstendige.

I dette tilfellet ble konsekvensene at vi nå i februar 2017 ikke har kommet i gang med hverken ny demensavdeling eller nye omsorgsboliger.

I tillegg har vi et legesenter som skriker etter renovering.

Her ble planene stanset i siste liten fordi noen fant ut at vi kan slå sammen legesenter, tannlege, omsorgsboliger og hjemmetjenesten i nytt bygg. En avgjørelse som har forsinket prosjektet ytterligere.

Hvis vi nå skal gå for et slikt nytt stort prosjekt så rekker vi så vidt å få det ferdig til vi slås sammen med Molde og Midsund 1.januar 2020.

Ombyggingen på NOS er heller ikke kommet i gang. Der skal det først bygges om slik at de kan drifte demensavdelingen under byggeperioden. Vegger skal flyttes, ny heis skal installeres, innganger skal flyttes, det må opp nytt alarmsystem, samt en del andre ting som skal sikre forsvarlig drift under byggeperioden. Alt dette er kostnader som kommer i tillegg til ombyggingen. Dette blir valgt som løsning slik at de unngår å åpne opp det nedlagte bofellesskapet i Eresfjord for beboerne under byggeperioden. En slik løsning ville forkortet byggetiden for demensavdelingen, men blir av uklare grunner ikke valgt.

En ting jeg stusser over er valget av midlertidig dagsenter for eldre under byggeperioden, det er lagt til en omsorgsleilighet på Holtan. Planen er visst at dette skal fungere under hele byggeperioden. Konsekvensen er at eldre som står på venteliste for å få en slik bolig må vente enda lengre før det blir ledig.

Til slutt vil jeg minne Nesset kommunestyre om at hvis vi hadde gått for alternativ 2 den 25.mars i 2015 så hadde vi i dag vært nær ferdigstillelse av ny demensavdeling i Eresfjord, 16 omsorgsboliger på NOS og renovert legesenter. Alt dette til 100 millioner lavere pris enn de tallene som ligger på bordet for de samme prosjektene i dag 

Aina Trælvik Remmen

Folkevalgt medlem av Utvalget for Helse og Omsorg i Nesset Kommune