Spennende reiselivssatsing

Spørsmålet dukker ofte opp i forbindelse med presentasjonen av nye reiselivstiltak. Det har vært mange gode ideer i omløp også i vårt distrikt. Noen har det gått bra med, andre har vi i ettertid hørt lite til.

Vi bor i en landsdel og en region som strutter av flott natur. Vi har setre, vi har fosser og vi har flotte fjell og fiskevann. Det i seg sjøl er ikke nok til å få turistene til å komme. I hvert fall ikke de av dem som legger igjen penger.

I dagens avis forteller vi om spennende planer i Sunndal. Sju grunneiere i Åmotan har sammen med Kristiansund og Nordmøre Turistforening gått sammen om å stifte selskapet Visit Waterfalls AS. Bygdeutvikler og prosjektleder Egil Ørjan Thorsen er med på tilretteleggingen av kommunens første traktorsafari «med tilbehør». Slik jeg forstår er det ytterligere ideer på gang i området for å omsette flott natur til inntekter for grunneierne.

Tiltak som dette har jeg tro på kan slå an. Røros er flinke på liknende tiltak. Ved minst et par anledninger har jeg sammen med venner latt meg kjøre rundt i et julestemt Røros med hest og slede. En opplevelse som koster, men som gjør inntrykk. En kjøretur med traktor og tilhenger i Åmoan kan gi noe av den samme opplevelsen.

Vi er jevnt over for forsiktige med å slå på stortromma for reiselivet i Møre og Romsdal. Tidens Krav hadde onsdag en artikkel om optimisme i næringa, så vel i Kristiansund som i Møre og Romsdal og resten av landet. Det ble vist til en saksutredning til regional- og næringsutvalget der det kommer fram at reiselivsnæringen er på riktig veg. Totalt sett hadde fylket i fjor nærmere halvanna million overnattinger på hotell, campingplasser og vandrerheimer. Av dette var vel 65 prosent nordmenn, de øvrige utlendinger, de fleste tyskere.

Under et møte i Kristiansund nylig oppfordret assisterende regional- og næringssjef Ragna Brenne næringa til å gjøre noe som er skikkelig bra i stedet for å lage halvgode produkt. Hun lanserte, ifølge TK, Møre og Romsdal som egen matregion.

Det er betryggende at det tenkes nye tanker og satses på reiselivsnæringen. Skal man lykkes må man nå ut til potensielle brukere både her i landet og i utlandet. NRK sendte et program om Mardalsfossen en kveld tidligere denne uka. For en reklame for en foss som attpåtil har en unik historie å fortelle. Programmet burde vært vist på tyske, danske, svenske og nederlandske kanaler. Kanskje også i Kina. Kineserne sto for 17.000 overnattinger i Møre og Romsdal i fjor. Mulighetene er her.

God helg!

Sigmund Tjelle