Møre og Romsdal fylke er STORT!

Det viser hvor STORT Møre og Romsdal fylke er. Den som har sett næringslivskartet over Møre og Romsdal, ser dessuten hvor tungt utbygd Møre og Romsdal er i næringslivet. Fylket er landets nest største på industri. Dessverre er næringslivskartet ganske tynt på indre Nordmøre. Hvis sunnmøringene vil holde fylket samlet, må de komme Nordmøre til unnsetning og få utviklet næringslivet her oppe. For - hvis ikke sunnmøringene nå tar tak i Nordmøre, og ekspanderer dit, så vil fylket parteres og Sunnmøre vil havne under Bergen.

På næringslivskartet kan jo Surnadal få en liten lysegrønn runding for jordbruk da – for det er her kornet dyrkes, og det er her vi har Røv Mølle, hvor to søstre nå er 11.generasjon møllere! Matjorda her må fredes straks, og ikke industrialiseres ned – men et bryggeri har vi jo plass til – med alt det bygget vi dyrker. Alt trenger jo ikke gå i kua og grisen! Surnadal er Norges største delta, og burde bli en nasjonalpark med gårdsdrift og opplevelsesturer langs deltaets vannårer. Nils Røv er fremdeles oppegående til å kunne brukes som konsulent! Hadde dalen vært befolket med sunnmøringer, ville noen allerede ha gegründet et opplevelsesfirma på den idéen! Jeg har nettopp kjørt The Wild Atlantic Way – vestkysten av Irland, nå i påsken, og har sett hvordan irene har klart å løfte seg etter håret og laget velstand av gråstein – bokstavelig talt. Har en fantasi, vilje og samarbeidsevne, så nytter det!

Nordmøringene MÅ ta seg sammen og overkomme sin sesongarbeider-mentalitet. For noen år siden ville hovedklosteret til Cistercienserordenen legge sitt kloster med osteproduksjon til Surnadal. De hadde da ikke grunnlagt noe nytt kloster på 400 år. Alle på kontorpultene i kommunehuset på Skei så ut i lufta til toget var gått. Frosta kommune hadde da allerede fått sin hittil største investering: Tautraklosteret – hvor Dronningen kom for å legge ned grunnstenen. Hun kom også til åpningen. Grunnleggelsen av klosteret bringer nå mye folk til Frosta. De legger igjen penger. Levanger fikk munkeklosteret med osteproduksjonen, dit lokale bønder nå leverer melken, og folk strømmer til for å kjøpe ost og høre tidebønner til hvile for sjelen – i samme slengen. (Bra for folkehelsa!) Levanger kommune hadde sett hva som skjedde i nabokommunen, og de dro til med å bygge vei opp til tomta på Munkeby pang klakk! Mentalitetsendring må til på Nordmøre. Noen har prøvd, og fått det til. Men, det trengs flere.

Lederen i Tidens Krav 18.april er forstemmende lesning. Forfatteren går med ett bein i hver grøft og vet ikke hvor han vil hen. Nå må man bestemme seg: Gå inn for å holde vårt STORE, assorterte, vakre, storslåtte, diverse, spennende FYLKE samlet! Ikke bruke penger på flere hotellsenger, lunsjbuffeter og kjøregodtgjersler for politikere på ørkesløse sonderingsturer angående å bli husmenn i nye Trøndelag fylke. Stikk fingeren i jorda! Fokuser på Møre og Romsdal – det STORE fylket! Stå på krava! Få Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes til å vende hjem til Nordmøre, til det spennende havbruksfylket Møre og Romsdal. Bygg landfast kryssing av indre fjord på Nordmøre. Få vekk Hemnkjølen, Nordmarka. Gråurda og Romsdalsstigningene fra hovedveien! Bygg tunell under Talgsjøen! Send selfangstskuter ut i Vestisen! Vi kan ikke la århundreders knowhow om selfangst og polar skipsfart gå tapt nå som Polhavet åpner seg! Selfangerne var karfolk det! Av respekt for dem må det være et pålegg at minst tre selfangstskuter går ut hvert år! Selkjøtt er godt! Selspekk er sunt! Selskinn er mykt og varmt! Møre og Romsdal fylke – ta ledelsen!

Chop-Chop!

Glærum, 20.april-2017

Dordi Skuggevik