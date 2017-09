Det er stort fokus på økonomi for tiden for politikere i Sunndal. Spare her og spare der. Hver stein må snus opptil flere ganger for å effektivisere og finne løsninger på regnskap og budsjett.

Midt i skillingsvisa får vi slengt i trynet nyheten om nedlegging av EM-avdelinga ved Sunndal Asylmottak. Når denne nyheten såvidt har sunket inn i oss, får vi på nytt ett slag i trynet.

Denne gangen gjelder det hele mottaket. Et mottak som har vært en del av samfunnet vårt i 30 år,et mottak som har opparbeidet seg en bred og god kompetanse og som har gitt kommunen vår nasjonal anerkjennelse innen fagfeltet integrering. Et mottak som jeg er stolt av!

En av de som skal bidra under markeringen 8.oktober skrev det så fint på aksjonens facebookside; "Nedleggelse av mottaket berører meg,det berører familien min,det berører kollegene mine,det berører hele Sunndalssamfunnet. Og sist, men ikke minst-det berører menneskene på mottaket,som er på søken etter trygghet."

Og det er akkurat det dette handler om, mennesker. Så la oss slå ring om de på mottaket, la oss vise at vi bryr oss! Det er IKKE greit for oss at Sunndal Asylmottak legges ned! Vær med å slå en annen type varmerekord søndag 8.oktober.

"Gje meg handa di,ven, når det kveldar,det blir mørkt og me treng ei hand. La dei ljose og venlege tankar fylgje oss inn i draumars land. Lat varmen frå ein som er glad i deg tenne stjerner i myrkaste natt. Gje meg handa di,ven, når det kveldar,det blir mørkt og me treng ei hand."



Jonas Bjørnson Koksvik