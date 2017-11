Gode ordførere og lokalpolitikere fra hele Norge. Vi er samlet her i kveld med et felles krav til Stortinget og regjeringa: Bevar den kommunale eiendomsskatten på verk og bruk! Bevar kommunenes rett til lokal beskatning. Nei til kommunekutt! Med andre ord - bevar samfunnskontrakten mellom ressursrike lokalsamfunn og virksomheter som vil utnytte og foredle ressursene til beste for hele landet. Da skal lokalsamfunnene ha sin andel av verdiskapingen. Bare slik kan og vil kommunene legge til rette for ny og grønn industriutvikling i Norge.

Gjennom over hundre år har eiendomsskatten på verk og bruk sikret akkurat dette - at en andel av den lokal verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnene der verdiene er skapt. Blir igjen i lokalsamfunn som avgir verdifulle naturressurser til storsamfunnet og store bedrifter. Blir igjen i vertskommuner til stor og tung industrivirksomhet, med alt det medfører på godt og vondt. Kommer arbeiderne i industrien til gode gjennom gode kommunale tjenester og tilbud. Kommer industrien til gode gjennom attraktive lokalsamfunn som sikrer god rekruttering, velvillige vertskommuner, og god lokal tilrettelegging. Dette er en viktig del av den norske samfunnskontrakten, som gjør Norge både effektivt og produktivt.

Nå vil altså regjeringa, med støtte fra Venstre, fjerne denne viktige lokale beskatningsretten. Med et pennestrøk blir flere enn 200 kommuner blir rammet, og minst 1,2 sårt trengte milliarder forsvinner fra de kommunale budsjettene. For hva? For å øke statens inntekter gjennom økt utbytte og høyere statlige skatteinntekter? Min egen Sunndal kommune vil tape 25 millioner på dette - i året! Og det mens Hydro Sunndal går med milliardoverskudd for tredje året på rad. Disse pengene betyr lite for Hydro, men de betyr altså mye for oss. For de pengene kan vi for eksempel drifte 25 sykehjemsplasser. Eller lønne 33 lærere (!)

Slik er det i mange kommuner, som nå står i fare for å miste viktige inntekter. Derfor er eiendomsskatt på verk og bruk så viktig for kommunene. Alternativet er at kommunene legger ny eiendomsskatt på annen virksomhet i lokalsamfunnene. På handel, reiseliv og småbedrifter. En slik utvikling er skadelig for næringslivet i distriktene. Er det dette regjeringen og Venstre vil?

Så kaller regjeringen eiendomsskatten på verk og bruk en maskinskatt. Javel? Har de vært ute i Norge og sett hva slags «maskiner» det i så fall dreier seg om? Det dreier seg om store tekniske installasjoner, bygd der de står, og umulige å skille fra bygningene de er del av. De utgjør så godt som all verdien i industrianleggene, og beslaglegger store arealer i vertskommunene. Ofte også sentrumsarealer. Å forsøke å skille verdien av installasjonene og bygningene i industrianleggene er svært vanskelig, og vil dramatisk redusere verdien av eiendomsskatten for vertskommunene. Å kalle dette et kompromiss er i beste fall å snakke mot bedre vitende.

Det blir også hevdet at eiendomsskatten på verk og bruk er uforutsigbar og vilkårlig. Uforutsigbar? Den skrives ut for 10 år om gangen (!) Vilkårlig? Den har vært skrevet ut i over 100 år! Og det med svært få tvister og rettssaker. Dette er en av våre mest forutsigbare skatter. Om industrien opplever at utskrivingsreglene krever klargjøring, er derfor ikke svaret å avvikle hele skatteordningen.

Svaret er i så fall å gjennomgå, klargjøre og modernisere utskrivingsreglene. Svaret er i så fall å sette ned et lovutvalg der alle interessenter er representert. Bare slik kan vi modernisere reglene og sikre en mer treffsikker og enda mer forutsigbar skatteordning for framtida. Bare slik kan vi sikre fortsatt godt samarbeid mellom vertskommuner og virksomheter som benytter og foredler lokale naturressurser. Bare slik kan vi sikre at kommunene fortsatt vil legge til rette for ny og grønn industrivirksomhet. Slik kan vi oppnå det grønne skiftet.

I dag står vi sammen, og slår ring om eiendomsskatten på verk og bruk. Vi slår ring om kommunenes rett til å skrive ut lokal skatt. Og vi slår ring om den norske samfunnskontrakten. Men - vi inviterer til samarbeid om å modernisere ordningen. Skal ordningen endres, ber vi om at dette gjøres av et lovutvalg med tydelig mandat. Vi skal bidra og være konstruktive.

Ett står likevel fast: Den lokale eiendomsskatten på verk og bruk må bestå!