Flytter Rindalsrennet

Tidligere i uka ble løypene ved Igltjønna skistadion kjørt med tråkkemaskin, men det var vel tynt med snø, opplyser arrangørene. Lørdag er det mildvær i distriktet, og det er meldt nedbør som vil kunne komme som regn, også i Rindal - og samme værtype er i vente søndag.

Dermed har arrangørene i Rindal IL besluttet at Rindalsrennet flyttes til reservestadion i Helgetunmarka, som ligger mellom Rindal og Å i Meldal. Her skal det være minst halvmeteren med snø, og arrangørene er dermed sikre på at det skal bli renn.

Det ligger an til en skikkelig skifest i Rindal søndag. Nesten 500 deltakere er påmeldt til arrangementet - blant dem er "kjendiser" som skikometen Johannes Høstflot Klæbo og Tomas Northug.

Også arrangørklubbens egne Hallvard Løfald og Gjermund Løfald stiller til start i seniorklassen, og blant damene er Ida Mogstad fra Surnadal blant de påmeldte.

I juniorklassen menn 19-20 år finner vi lokale Aksel Norli og Jo Svinsås, begge Rindal IL, samt Jonas Aasbø fra Surnadal IL. Alise Einmo og Kristine Nes, begge Surnadal IL, er påmeldt i dameklassen.

Se hele påmeldingslista her.