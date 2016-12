Brevduer kommer

Teatret Vårt åpner det nye året med hysteriske forviklinger i Surnadal 5. januar og på Sunndalsøra 6. januar.

I «Brevduene» møter vi Robert som driver en mindre bedrift. Men han ønsker heller å trekke seg tilbake og bruke tiden på en ny hobby; brevduene sine.

Han drømmer om å forsvinne sporløst, noe verken hans kone Gerlinde eller kollegaen Holger synes er en særlig god ide. Ja, Holger vil ikke under noen omstendigheter ta over sjefsstolen til Robert, noe hans illsinte kone har liten sans for.

Alle de ulike karakterer i David Gieselmanns Brevduene sliter på hver sin måte med å føle seg lykkelige på ordentlig. Det hele går - for å si det mildt - ikke helt som planlagt.