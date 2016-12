Gammelt og brukt får nytt liv

«For sale: Baby shoes. Never worn». (Til salgs: Babysko. Aldri brukt).

Mini-novellen på seks ord ble skrevet av forfatteren Ernest Hemingway – og det sies at den ble hans personlige favoritt. Det er mye som kan ligge bak noen få ord i en annonse.

På sosiale medier som Facebook kjøpes, selges og byttes det aller meste. Klær og sko. Møbler. Biler. Sykler. Strikkeplagg og leiker. Ski, hus og hytter og barneseter. Båtmotorer og kattunger. Mye gis også bort – helt gratis.

«Fantastisk dørskilt gis bort til rette vedkommende», skriver Roger Furu på siden «Sunndal Bruktmarked». Bildet viser et skilt med en fotballspiller og teksten «Liverpool Supporter›s Room» i klarrøde bokstaver.

– Det er rett og slett bare et dørskilt som jeg hadde på døra til gutterommet i min ungdom, ler Furu, på spørsmål om hva dette er og hvorfor han vil gi det bort.

– Jeg fant det plutselig, og tenkte at det er bedre at en av dagens unge Liverpool-supportere får det enn at jeg kaster det.

For at det ikke skal være noen tvil: Liverpool-supporter er han sjølsagt fortsatt.

– Men jeg har ikke noe gutterom å ha skiltet på lenger!

Det har seg også slik at Furu er administrator på fire kjøp-, salg- og byttesider i Sunndal: Sunndal Bruktmarked, som har flest medlemmer, Sunndal Bruktmarked Barn, Sunndal Bruktmarked Motor og Sunndal Bruktmarked Data og Elektronikk. Han sier at det er cirka 6000 medlemmer i dag i de fire gruppene, og anslår at det er mellom 30 og 50 nye annonser på sidene hver eneste dag, i snitt. Og det er det meste en kan finne på sidene. Stort og smått.

En av annonsene på sida denne dagen er det Laila Bolme som har lagt ut. Bildet viser et par glitrende skjønnheter. Høye hæler som burde komme seg ut på fest i jula. «Skoletter selges. Str. 41. Ikke brukt».

– Jeg kjøpte dem i fjor, i Molde, forteller Laila. Og medgir at det var et aldri så lite impulskjøp.

– Når jeg er ute og handler, og går forbi en skobutikk hvor det er fine sko, så må jeg inn og prøve, forteller hun. Mange kan nok kjenne seg igjen. Skoene er ikke brukt, og nå håper hun noen andre heller kan få glede av dem.

«Diverse blad selges», skriver Tonje Solhjell Myrvang på sida. Her er blader mange vil kjenne igjen: Hulk, Edderkoppen, Archie, Modesty Blaise og Clay Allison.

– Bladene kommer fra en gard jeg driver og rydder, forteller hun.

Gården ligger i Eresfjord, og Tonje skal overta den.

– Jeg vil bli kvitt bladene på grunn av plassmangel – samt at jeg får litt inntekter til oppussing, legger hun til.

Tonje har solgt mye på Facebook. Hun har erfart at noe kan ta tid å selge, mens andre ting går raskt unna.

«Er det noen som har Den Store Syboken av Ella Lund, utgitt av Dovre Mønster, med mønster og oppbevaringskoffert som hører til stående og støve ned? I så fall er jeg interessert i å kjøpe den!», skriver Eir Husby i et innlegg på sida. Hun forteller til Driva at hun er spesielt på jakt etter boka, og generelt på jakt etter gammelt syutstyr. Ganske enkelt fordi det er en del ting som var bedre før i tida.

– Mønstrene og teknikkene i søm har ikke endret seg så mye for oss hobbyskreddere som liker å sy klær, mens beskrivelsene i disse gamle fagbøkene er utrolig mye bedre enn det en får i dag, med grundig gjennomgang av teknikker. Samt at en kan slumpe til og finne de lekreste modeller. Så jeg er på jakt etter denne boka fordi jeg så den til salgs på en brukt-gruppe et annet sted, men var ikke rask nok på labben, forklarer hun.

På lokalgruppene finner hun annonser fra mange som rydder ut av hus etter eldre slektninger, og som kanskje ikke bryr seg om dette med søm og tekstil.

– Vel, ikke tenk «Hiv skiten!» – gi den heller til meg. Jeg er ekstremt glad for både sy-bøker, mønstre, metervare/stoff og symaskiner fra husmoræraen, sier Husby. Generelt oppfordrer hun folk om å kaste minst mulig. En persons gråstein kan være en annen persons gull.

– Gi det heller til Marys venner eller lignende, eller legg det ut på bruktgruppene. Det er mange nerder som meg, som mer enn gjerne kjører en time for å titte i syskrinet til oldemora di.

Det er også flere lignende sider for de andre kommunene i Driva-distriktet.

«Rikke avslutta sangkarrieren sin å vil deffær sæl mikrofon med færstærkar», skriver Linda Strand på «Selge, kjøpe, bytte eller gi bort i Surnadal». Budene strømmer på. Bildet viser en Laney forsterker med tilkoblet mikrofon. Linda forklarer til Driva at det er dattera på tolv år som vil selge mikrofonen sin. Sjøl har hun ikke bruk for den lenger. Rikke liker både å synge og danse, forteller mor Linda, og det har vært mang en konsert i heimen. Men nå er mobiltelefonen tatt i bruk, og på den tar Rikke opp både musikk og lager egne musikkvideoer.

– Så skal hun og ei venninne til Trondheim på julehandel snart, så da er det om å gjøre å ha mest mulig penger, forteller Linda med et smil. Sjøl selger hun et juleservice på sida – etter å ha fått et nytt av mannen Roger.

«Gammelt sjarmerende «Brødrene Hals» piano gis bort mot henting. Må stemmes.», skriver Bente Normann Løvik i en annonse. Hva er historien bak? Bente forteller at hun fikk pianoet for et par-tre år siden av en dame som hadde kjøpt et hus – og pianoet fulgte med på kjøpet.

– Brødrene Hals var pianofabrikanter i Christiania på 1800-tallet, forteller Bente.

– Jeg spilte piano før i tida, og hadde da et moderne piano heime hos mamma og pappa. Jeg har i lengre tid ønsket meg et nytt, og slo til da dette sjarmerende instrumentet ble lagt ut på Facebook.

Det viste seg at instrumentet var voldsomt tungt; fem-seks mann måtte hjelpe til for å få det i hus.

– I ettertid har jeg vært i kontakt med en pianostemmer som ikke kan garantere at det blir spillbart, og siden det koster ganske mye å få det forsøkt stemt, og det heller ikke har noen affeksjonsverdi for meg, tenkte jeg at noen andre kanskje heller vil ta vare på det.

– Jeg håper det får et godt hjem og at det blir spillbart, sier hun.

På «Selge, bytte, kjøpe, gi bort i Nesset og omegn» vil Kari B. Eidsør selge flere ridebukser og strømper i størrelse 36. Hun forklarer til Driva at hun selger dem på vegne av sin 16 år gamle datter – som i flere år har vært ivrig hestejente, forklarer Kari. Helt siden hun var seks-sju år gammel har hun interessert seg for hest, og fra 13-årsalderen var hun med fast på ridning hos Guro på Stall Rydningen på Bugge.

– Men nå har hun bestemt seg for å legge ridningen på hylla for en stund, forteller Kari.

– Etter at hun har begynt på videregående skole har det blitt mindre tid til hobbyen.

Ridebuksene vil trolig komme godt til nytte hos ei anna hestejente.

En melding tikker inn fra Roger Furu: «Da har dørskiltet fått ny eier», skriver han. Det er bare et par timer siden annonsen ble lagt ut. Den nye eieren ser ut til å være et heldig barnebarn til ei snill bestemor – og skiltet får trolig godt synlig plassering på et nytt ungdomsrom.

Nytt liv for en brukt gjenstand – og nye historier.