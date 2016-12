Tregt batterisalg

Både Rema og Bunnpris seier fyrverkerisalget går tregt i år. De legger til det bruker å ta seg opp de to siste dagene før nyttår.

Men det er nok ikke sikkert de klarer å få solgt ut alt sprengstoffet i år. Fyrverkeri som blåses bort av vinden er ikke særlig spennende.

- Nå har de meldt roligere vær igjen, etter å ha sendt ut obsvarsel tidligere, sier butikksjef Edvard Bruset på Bunnpris i Surnadal.

Begge forhandlerne sier det er et fyrverkeribatteri til rundt 500 kroner som er bestselgeren. Et slags folkebatteri. Ellers varierer batteriene fra 200 til 2000 kroner i pris.

- Vi selger av de store også. Det virker som om de som feirer flere sammen kjøper stort, sier kjøpmann Lars Jacob Høvik hos Rema i Surnadal.

Brannvesenet advarer mot uvettig og uforsiktig omgang med fyrverkeriet og ber alle om å huske å bruke briller. For øyeskader er utbredt etter uforsiktig omgang med ildkulene.

- Husk å sett batteriet i kasse slik at det står stødig. Bikker det spyr det ut kuler horisontalt, og da kan det bli skader og i verste fall brann, sier brannsjef Tor Arne Moen i Surnadal.

En undersøkelse utført for If skadeforsikring viser at vel halvparten av oss nordmenn helst hadde sett at det blei arrangert store fellesfyrverkerier. Blir slike en realitet vil det være litt synd for fyrverkeriselgerne kanskje, men sikrere for alle.