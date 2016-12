To ganger Fjærli

Vegard Fjærli og Kjell Arne Fjærli fra Bæverdalen skytterlag vant hver sin klasse i Romjulsstevnet i skyting i Halsa fredag. Vegard vant rekrutt og Kjell Arne eldre rekrutt.

Ellers kan en se av resultatlista at Eline Lillegård fra Hjelmen som hun sjøl spådde tidligere på førjulsvinteren, er lavere på poengskalaen nå enn tidligere. Dette skyldes at hun har måttet prioritere skole framfor skytetrening før jul. Eline kom på sjetteplass i klasse 3-5 med 341 poeng, vant gjorde veteranen Edvin Aamot, Orkla med 346 poeng. Ane Martine Berg fra Hjelmen blei nummer to med 345 poeng.

Ellers viser lista det er god skyting fra Surnadal og Sunndalsskyttere.

Romjulstevnet, Halsa SKL, 30.12.2016:

Mesterskap:

Rekrutt: 1. Vegard Fjærli, Bæverdalen 347, 2. Mathias Bakk, Årvågsfjord 346, 3. Erling Waag, Surnadal 344, 4. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal 344, 5. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 343, 6. Hilde Korsrud Ulset, Aspøy og Straumsnes 338, 7. Marius Mikkelsen, Surnadal 332, 8. Ola Nordvik, Bæverdalen 332

Eldre rekrutt: 1. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen 350, 2. Karoline T Eikrem, Aspøy og Straumsnes 350, 3. Karen Snekvik, Surnadal 349, 4. Hans Øie Bævre, Bæverdalen 349, 5. Thomas Ervik, Årvågsfjord 347, 6. Nora Haugsnes, Årvågsfjord 347

Junior: 1. Ivar Waag, Surnadal 348, 2. Tor Fredrik Mikkelsen, Surnadal 345, 3. Jorun Snekvik, Surnadal 345, 4. Maria Helene Nogva, Eide og Naas 345, 5. John Nordvik, Surnadal 344

V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 347, 2. Gunvald Nisja, Sunndal 347, 3. Ola Krogstad, Eide og Naas 345, 4. Birger Indreiten, Halsa (Nordmør) 345, 5. Tor Stokke, Valsøyfjord 345, 6. Jarle Foss, Bæverdalen 343, 7. Anders Moen, Hov 339, 8. Gregus Kristensen, Kvernes 336

V73: 1. Håkon T. Gravem, Sunndal 349, 2. Jon Oren, Surnadal 347, 3. Ole M. Silseth, Eide og Naas 346, 4. Ludvik Gravem, Sunndal 345, 5. Helge Bævre, Bæverdalen 343, 6. Nils Hjellmo, Sunndal 342, 7. Jon Helgetun, Rindal 341, 8. Kristian Henden, Surnadal 340, 9. Ola R. Halle, Surnadal 235

Klasse 2: 1. Grim Sæterbø, Hjelmen 344, 2. Halvor Duaas, Heim/Hemne 342, 3. Oddbjørn Bolme, Rindal 342, 4. Tore Egil Halse, Halsa (Nordmør) 340, 5. Nils Halse, Halsa (Nordmør) 337

Klasse 3-5: 1. Edvin Aamot, Orkla 346, 2. Ane Martine Berg, Hjelmen 345, 3. Terje Nisja, Sunndal 343, 4. Ingeborg Rosøy, Heim/Hemne 343, 5. Marte Bjerkaas Nisja, Sunndal 342, 6. Eline Lillegård, Hjelmen 341, 7. Ludvik André Sagstad Tolaas, Nesjestranda og Skaala 341, 8. Arnfinn Berdal, Rindal 340, 9. Frode Standal, Kleive 340, 9. Roy Haugsnes, Årvågsfjord 340, 11. Jakob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 340, 12. Arvid Ulset, Aspøy og Straumsnes 339, 13. Ingar Waag, Surnadal 339, 14. Guro Øie Bævre, Bæverdalen 338, 15. Kurt Otnes, Valsøyfjord 338, 16. Øystein Halle, Surnadal 337, 17. Mons Otnes, Surnadal 336, 18. Ingebrigt Høgholt, Lomundal 336, 19. Trond Gullik Mikkelsen, Surnadal 336, 20. Oddbjørn Duaas, Heim/Hemne 336, 21. Kristin Kanestrøm, Smøla 335, 22. Lars Lillegård, Hjelmen 335, 23. Kjell Runar Otnes, Surnadal 335, 24. Bernt Olaf Aune, Heim/Hemne 334, 25. Lisbeth Bakk, Årvågsfjord 333, 26. Rune Lysgård Fagerheim, Smøla 333, 27. Ole Kristian Brønstad, Lomundal 333, 28. Arnt Inge Oddan, Heim/Hemne 332, 29. Birger Meistad, Orkla 332, 30. Frode Langseth, Kvernes 331, 31. Hanne Waag, Surnadal 331, 32. Thomas Fossen, Bæverdalen 331, 33. Alf Erik Bolme, Rindal 328, 34. Roar Aune, Øvre Surnadal 327, 35. Arne Henning Johnsen, Hjelmen 327, 36. Kjell Gujord, Fosna 327, 37. Rolf Morten Berg, Hjelmen 326, 38. Steffen Sætervik Haugen, Valsøyfjord 325, 39. Ragnhild Øyen, Aspøy og Straumsnes 323, 40. Sigbjørn Hausberg, Surnadal 320, 41. Olav Nogva, Eide og Naas 318

V55: 1. Åsmund Skårild, Heim/Hemne 344, 2. Gunnar Øyen, Aspøy og Straumsnes 343, 3. Jon Nordvik, Surnadal 342, 4. Åge Haugen, Valsøyfjord 342, 5. Erling Kanestrøm, Smøla 342, 6. Bjørn Haugen, Valsøyfjord 337, 7. Ivar Maalen, Surnadal 335, 8. Kjell Otnes, Valsøyfjord 330, 9. Bjørn Heggset, Surnadal 323

Hovedskyting:

Klasse ASP: 1. Sigrid B. N. Aafarli, Halsa (Nordmør) 228, 2. Lars Ola Fiske, Rindal 214, 2. Svein Anders Fiske, Rindal 238, 4. Håvard Mikkelsen, Surnadal 230, 5. Noralf Nater Aafarli, Halsa (Nordmør) 230, 5. Rikard Nater Aafarli, Halsa (Nordmør) 199, 7. Magnus Rognskog, Halsa (Nordmør) 212, 8. Kenneth Andre Sandshamn, Kvernes 223, 9. Henrik André Stavem Tolaas, Nesjestranda og Skaala 233

Klasse R: 1. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 248, 2. Mathias Bakk, Årvågsfjord 248, 3. Vegard Fjærli, Bæverdalen 248, 4. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal 245, 5. Hilde Korsrud Ulset, Aspøy og Straumsnes 244, 5. Erling Waag, Surnadal 244, 7. Ola Nordvik, Bæverdalen 239, 8. Marius Mikkelsen, Surnadal 235

Klasse ER: 1. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen 250, 2. Karen Snekvik, Surnadal 250, 3. Karoline T Eikrem, Aspøy og Straumsnes 250, 4. Hans Øie Bævre, Bæverdalen 249, 5. Nora Haugsnes, Årvågsfjord 248, 6. Thomas Ervik, Årvågsfjord 248

Klasse J: 1. Ivar Waag, Surnadal 248, 2. Jorun Snekvik, Surnadal 247, 3. Tor Fredrik Mikkelsen, Surnadal 246, 4. John Nordvik, Surnadal 245, 5. Maria Helene Nogva, Eide og Naas 245

Klasse V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 248, 2. Gunvald Nisja, Sunndal 248, 3. Tor Stokke, Valsøyfjord 246, 4. Birger Indreiten, Halsa (Nordmør) 245, 5. Ola Krogstad, Eide og Naas 245, 6. Jarle Foss, Bæverdalen 244, 7. Gregus Kristensen, Kvernes 242, 8. Anders Moen, Hov 239

Klasse V73: 1. Håkon T. Gravem, Sunndal 250, 2. Jon Oren, Surnadal 248, 3. Ludvik Gravem, Sunndal 247, 3. Helge Bævre, Bæverdalen 247, 5. Ole M. Silseth, Eide og Naas 246, 6. Nils Hjellmo, Sunndal 244, 7. Kristian Henden, Surnadal 244, 8. Jon Helgetun, Rindal 244, 9. Ola R. Halle, Surnadal 235

Klasse 1: 1. Harry Fagerheim, Smøla 247, 2. Terje Thevik, Årvågsfjord 244, 3. Stig Atle Sletvik, Aspøy og Straumsnes 244, 4. Ida Andrine Heggset, Surnadal 241, 5. Reidun Naalsund, Aspøy og Straumsnes 240, 6. Marie Sallaup Halse, Halsa (Nordmør) 240, 7. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239

Klasse 2: 1. Grim Sæterbø, Hjelmen 244, 2. Oddbjørn Bolme, Rindal 244, 3. Nils Halse, Halsa (Nordmør) 243, 4. Halvor Duaas, Heim/Hemne 242, 5. Tore Egil Halse, Halsa (Nordmør) 241

Klasse 3: 1. Øystein Halle, Surnadal 241, 2. Kristin Kanestrøm, Smøla 238, 3. Rune Lysgård Fagerheim, Smøla 237, 4. Ole Kristian Brønstad, Lomundal 237, 5. Lisbeth Bakk, Årvågsfjord 236, 6. Arnt Inge Oddan, Heim/Hemne 234, 7. Thomas Fossen, Bæverdalen 232, 8. Alf Erik Bolme, Rindal 229, 9. Sigbjørn Hausberg, Surnadal 226, 10. Olav Nogva, Eide og Naas 221

Klasse 4: 1. Ingeborg Rosøy, Heim/Hemne 245, 2. Guro Øie Bævre, Bæverdalen 239, 3. Trond Gullik Mikkelsen, Surnadal 238, 4. Kjell Runar Otnes, Surnadal 238, 5. Mons Otnes, Surnadal 237, 6. Bernt Olaf Aune, Heim/Hemne 236, 7. Ingebrigt Høgholt, Lomundal 236, 8. Oddbjørn Duaas, Heim/Hemne 236, 9. Frode Langseth, Kvernes 232, 10. Hanne Waag, Surnadal 232, 11. Kjell Gujord, Fosna 231, 12. Roar Aune, Øvre Surnadal 230, 13. Arne Henning Johnsen, Hjelmen 230, 14. Rolf Morten Berg, Hjelmen 229, 15. Ragnhild Øyen, Aspøy og Straumsnes 227, 16. Steffen Sætervik Haugen, Valsøyfjord 225

Klasse 5: 1. Edvin Aamot, Orkla 247, 2. Ane Martine Berg, Hjelmen 245, 3. Terje Nisja, Sunndal 243, 4. Arnfinn Berdal, Rindal 242, 5. Ludvik André Sagstad Tolaas, Nesjestranda og Skaala 242, 6. Roy Haugsnes, Årvågsfjord 242, 6. Marte Bjerkaas Nisja, Sunndal 242, 8. Frode Standal, Kleive 241, 9. Eline Lillegård, Hjelmen 241, 10. Ingar Waag, Surnadal 240, 11. Kurt Otnes, Valsøyfjord 240, 12. Jakob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 240, 13. Arvid Ulset, Aspøy og Straumsnes 239, 14. Lars Lillegård, Hjelmen 236, 15. Birger Meistad, Orkla 236

Klasse V55: 1. Gunnar Øyen, Aspøy og Straumsnes 247, 2. Åsmund Skårild, Heim/Hemne 246, 3. Erling Kanestrøm, Smøla 244, 4. Åge Haugen, Valsøyfjord 243, 5. Jon Nordvik, Surnadal 243, 6. Bjørn Haugen, Valsøyfjord 240, 7. Ivar Maalen, Surnadal 238, 8. Kjell Otnes, Valsøyfjord 235, 9. Bjørn Heggset, Surnadal 231