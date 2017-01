Vil møte folket

Statens vegvesen inviterer onsdag kveld til informasjonsmøte om ny og utbedret riksveg 70 Tingvoll - Meisingset onsdag 11. januar. Møtet foregår i kultursalen på Tingvoll Brygge.

- Vi vil informere om planlagt framdrift og trafikkavvikling på den første parsellen: Håkkåssaga- Saghøgda, opplyser vegvesenet.

Tingvoll kommune og entreprenør Johs. J. Syltern vil også delta på møtet.

- Vegarbeidene vil medføre en del ulemper for trafikantene og beboerne langs strekningen. Vegvesenet håper at dette blir møtt med forståelse og at alle ser frem til en ny og forbedret riksveg 70 mellom Tingvoll og Meisingset når anlegget står ferdig.