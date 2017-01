Driva i ny drakt

Onsdagens papirutgave av Driva ser litt annerledes ut enn det leserne har vært vant med. Flere papiraviser i Polariskonsernet har det siste halve året vært gjennom en omlegging av produksjonsrutinene for å forenkle sideproduksjonen. I forbindelse med omleggingen blir det også foretatt layoutmessige forandringer som skal gi avisa et litt luftigere og friskere utseende.

– Gir et løft

Deskleder Bente Tovan i Romsdals Budstikke har ledet omleggingen i Driva og har bidratt i flere andre aviser. Hun er med i en prosjektgruppe som tar en gjennomgang av samtlige aviser i Polaris Media på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

– Endringene vi nå gjør gir avisene en mer effektiv produksjon og bidrar på samme tid til et layoutmessig løft, sier Tovan.

Flere endringer

Det er flere år siden Driva sist foretok så omfattende omlegginger i utseendet av papiravisa. Redaktør Sigmund Tjelle er glad for å kunne presentere avisa i «ny» drakt.

– Vi er veldig fornøyde med det vi nå kan presentere, og håper også leserne våre er det. Vi har endret tittel- og skrifttyper, har frisket opp og endret farger. Omleggingen blir enda mer merkbar i fredagsavisa der vi flytter litt om på spalter og byr på ei friskere avis.

– Voldsom utvikling

I oktober i fjor var det 45 år siden den første utgaven av Driva kom ut.

– Som et resultat av den teknologiske utviklingen er produksjonen langt enklere og gir langt flere muligheter i dag enn bare for få år tilbake. Det kommer også leserne til gode.

Tjelle gleder seg over at avisa kom ut med et bra økonomisk resultat i fjor. Abonnementsutviklingen har også stabilisert seg, og som i andre mediehus opplever også Driva en vekst i digitale abonnement.

– Vi er klare for å levere et godt avisprodukt både på nett og papir også i 2017. Det er mye spennende på gang i distriktet vårt, sier Tjelle.