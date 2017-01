Torvik gir seg som Kjemisk-leder

Eivind Torvik har vært leder i Sunndal Kjemiske Fagforening de siste åtte årene. Bakgrunnen for at han nå ikke stiller til gjenvalg, er at han skal starte i ny jobb i Hydro.

På Facebook er det mange som kommenterer meldingen Torvik la ut onsdag ettermiddag. Folk ønsker ham lykke til i ny jobb, og takker varmt for innsatsen.

- Ser tilbake på åtte positive, lærerike og interessante år sammen med gode og flinke kollegaer. Det har vært en stor ære å få ha representert foreningen gjennom disse åra, skriver Torvik på Facebook.

Saka oppdateres.