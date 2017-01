Vant åtte milloner i VikingLotto

- Jeg har spilt i alle år. Nå var det endelig min tur!

Det var hva kvinna fra Sunndal, en av to vinnere av VikingLotto onsdag jublet da Norsk Tipping ringte onsdag kveld.

Nå kan hun se fram til å få fylt opp kontoen med 8.315.755 kroner.

Kvinna, som ønsker å være anonym, fortalte til Norsk Tipping at hun hadde ventet på telefonen fra Hamar, og at hun nesten begynte å tro det ikke var sant, da hun på grunn av sen trekning onsdag kveld måtte vente helt til torsdag morgen før telefonen kom. Hun måtte inn på dataen sin for å sjekke at hun var blitt millionær.

- Ja jeg sov godt i natt altså, jeg bare sjekket at det faktisk var sant, så la jeg meg til å sove. Og jeg sov godt, ler den lykkelige vinneren.

Pengene kommer godt med, og hun lover at det vil dryppe litt på barna sine også!

