Stor tropp fra Eidsvåg

Hele ni unge telemarkskjørere fra Eidsvåg Idrettslag stiller til start på Bjorli i helga. De har trent bra og jevnt nesten hver helg på Bjorli, så norgescuprennet og NM blir på heimebane å rekne.

Lørdag er det norgescup i sprint med to omganger, og søndag er det norgesmesterskap i klassisk med en omgang. Det er tre ulike typer NM-øvelser innenfor Telemark: klassisk, sprint og parallell, og det er klassisk som går søndag. De to andre arrangeres senere. Nå i helga er det Åndalsnes IF som er arrangør på Bjorli, men også støtteapparat fra Eidsvåg IL skal hjelpe til med diverse, som å være portvakter.

Troppen drar av gårde fredag, og deltar både lørdag og søndag. Junior er ungdommer i alderen 17-21 år. I tillegg til ungdommene under deltar også Ole Kvernberg, som er voksen, på sprinten lørdag.

Her er deltakerne:

Andreas Solstad Alme (førsteårssenior)

Erik Kvernberg (junior)

Tor Ketil Alstad (jr.)

John Steinar Solstad Alme (jr.)

Edvard Svensli (gutter 15/16 år)

Odin Blø (gutter 15/16 år)

Lene Marie Husvik (jenter junior)

Rakel Kvernberg Blø (jenter 15/16 år)

Kaja Husvik (jenter 13/14 år)