Tok promillekjører

En mann i 60-åra fra Tingvoll må belage seg på et oppgjør med rettsvesenet etter at han natt til lørdag hvanet utfor vegen i nærheten av kommunesenteret. Operasjonsleder Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral i Kristiansund sier mannen kjørte av vegen og havnet i djupsnøen. Det ble tatt blodprøve av mannen som er mistenkt for fyllekjøring.

- Ellers har det vært ei rolig natt på Indre Nordmøre. Vi hadde del trafikale henvendelser fredag ettermiddag, sier Kjøl.