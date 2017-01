Styrker satsingen i Sunndal

Nofimas styre har gitt klarsignal til rehabilitering av forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Det betyr økt kapasitet, kvalitet og muligheter for forskningen, skriver selskapet i en pressemelding.

Med oppgraderingen vil stasjonen bedre kunne møte forskningsbehov knyttet til lukkede anlegg, smoltens overgang til sjøvann og forskning på postsmolt og helt frem til slaktestørrelse.

Stasjonsleder Synnøve Helland mener oppgraderingen blir et løft for fleksibiliteten og kvaliteten:

‒ Vi blir mer fleksible i måten vi designer forsøk på, ved at separate resirkuleringsanlegg skal tas i bruk på flere karsystem, og vi bygger ut store kar slik at vi kan ha fisk helt frem til slaktestørrelse. Samtidig er oppgraderingen et kvalitetsløft fordi forsøk i lukkede anlegg helt frem til slakt gir mer kontrollerte betingelser enn forsøk i merder, sier hun.

Nofima er også godt i gang med å gjennomføre Lean management på stasjonen. Lean er en ledelsesfilosofi som i dette tilfellet handler om kvalitetssikring av forsøksarbeidet.

Femårsplan

Nofimas styre ga 6. januar klarsignal til rehabiliteringen. I planen, som lokal ledelse og administrasjon har utarbeidet, legges det opp til at arbeidet skal gjennomføres i fem faser over en periode på fem år.

To faser gjennomføres i 2017 og 2018, mens investeringene til de tre påfølgende fasene tilpasses den overordnede utviklingen av Nofimas økonomi, ettersom alt overskudd i Nofima pløyes tilbake i infrastruktur og forskning.

Den totale kostnadsrammen for hele planen er på 22 millioner kroner.

På stasjonen kan det gjøres forskning på laks, regnbueørret, rensefisk, kveite og torsk.

Det jobber nær 50 forskere, teknikere og laboratoriepersonell hos Nofima på Sunndalsøra.

Nofima

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 340 ansatte