Hydro investerer i Sunndal

Hydro har besluttet å oppgradere deler av karbonanlegget ved aluminiumverket i Sunndal.

Oppgraderingen skal etter planen være gjennomført i 2019, og skal bidra til fortsatt stabil anodeproduksjon.

Karbonanlegget ved Hydros aluminiumverk i Sunndal har behov for oppgradering for å sikre stabil drift og produksjon av anoder, som brukes i elektrolyseprosessen for produksjon av aluminium.

Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på rundt 200 millioner kroner.

Deler av produksjonslinjen for anoder, som antas å ha nådd forventet levealder for utstyret, vil bli oppgradert og fornyet.

Prosjektet er planlagt gjennomført parallelt med drift av det eksisterende anlegget, som vil bli fjernet når nytt utstyr er satt i drift.

Endelig byggebeslutning for prosjektet er planlagt i andre halvår 2017. Oppgraderingen er forventet ferdigstilt i 2019.

