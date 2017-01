Mange hørte smell og så ildkule

Mange i Møre og Romsdal reagerte på et kraftig smell i 14-tida søndag. Verken Jordskjelvobservatoriet på Kjeller eller Forsvaret kunne forklare smellet, men fra begge hold ble det opplyst om mange henvendelser og spørsmål om den kraftige lyden.

Fra flere landsdeler skal også ei ildkule ha blitt observert på himmelen. Trolig er det en meteoritt som har skaket opp folk.

Janicke Lundhaug er en av dem som forteller til Norsk Meteornettverk at hun så ildkula på Dokka Nordre Land, rundt klokka 13.50. Hun beskriver at ildkula var godt synlig på den klare, blå vinterhimmelen.

– Det er ikke tvil om at det dreier seg om ei ildkule, sier Tor Einar Aslesen, pressekontakt i Norsk meteornettverk, til NRK.

Han forklarer at rapportene er uavhengige og kommer fra både Vest- og Østlandet og mener kula har gått over nordlige deler av Langfjella, antakelig over Dovre hvor den kan ha eksplodert.

– Kula skyver luft foran seg slik at luften blir som en vegg som gjør at kula eksploderer, men noen ganger går den så fort at den brenner opp før den når atmosfæren, forklarer han.

Nå leter både de og den internasjonale meteororganisasjonen etter folk som har observert den brennende kula. På grunn av uklart vær har de ikke klart å fange den brennende kula på kamera. Derfor håper de på å få inn bilder av folk som kan ha sett den.

