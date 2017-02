Dømt for ulovlig fiske

Det stilles krav om at en teine skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på minst 80 millimeter i diameter på hver side av teinen for at den skal være godkjent som krabbeteine. I Nordmøre tingrett er en mann i 60-åra fra Surnadal dømt for å ha satt krabbeteiner i sommer hvor fluktåpningen var bare 60 millimeter.

Mannen tilsto i retten.

Surnadalingen reagerte imidlertid på at en annen yrkesfisker som samme dag ble tatt for tilsvarende forhold, slapp med en advarsel. Retten hadde forståelse for at mannen opplevde håndhevelsen av regelverket som vilkårlig, men viste til pådtalemyndighetens adgang til straffeforfølging.

Mannen ble i november i fjor idømt en bot på 3500 kroner for fisking med torskeruser uten dispensasjon. Dette forholdet ble avdekket under den samme kontrollen i fjor sommer.

Etter en helhetsvurdering kom retten fram til at de to sakene kunne ha blitt behandlet samlet, og fant at det var grunnlag for å redusere boten til 1500 kroner.

Mannen fikk også indratt tre hardplastrørteiner og en skotteteine.