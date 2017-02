Kjørte med 2,59 i promille

En sein maikveld i fjor satte mannen i 30-åra seg bak rattet til tross for at han hadde drukket alkohol. I høy hastighet kolliderte han med en møtende bil i Nesset. Begge sjåfører slapp fra det med lettere skader, men kjøretøyene ble påført store skader.

Mannen erkjente straffskyld i Romsdal tingrett nylig. Han forklarte at han ikke husker noe av selve kjøringen. Den andre sjåføren forklarte at mannen kjørte delvis midt i vegbanen og delvis inne i motgående vegbane - uten tente frontlys. Mannens kjøring var svært vinglete. For om mulig å hindre sammenstøtet, stoppet den andre sjåføren sin egen bil helt inntil autovernet, men det gikk ikke.

Begge kjøretøyene ble seinere kondemnert på grunn av kollisjonen.

Knappe en og en halv time etter at kjøringen fant sted, hadde mannen i 30-åra en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,59 promille.

Ved 1,2 eller høyere skal straffen som regel settes til ubetinget fengsel. Mannen slapp likevel dette, men på det vilkår at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Han slapp med 30 dagers betinget fengsel.

Mannen må betale en bot på 50.000 kroner, samt at han for en periode på tre år mister retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn.