Gardesjefen er fornøyd

Som tidligere kjent har Hans Majestet Kongens Garde 3. kompani (musikk og drill) bebudet sin ankomst til Eidsvåg og Nesset musikkfest i juni. Onsdag var sjefen for musikk og drillkorpset, Jan Erik Synnes, i Eidsvåg for å gjøre seg bedre kjent med forholdene. Festivalsjef Lars Petter Bjerkeset sier gardesjefen var godt fornøyd med det han fikk se. Kongens-Garde-til-Nesset-Musikkfest

- Alstadplassen er egentlig noen meter for smal for oppvisningen, men gardemusikerne vil tilpasse seg slik at de kan kjøre en full oppvisning. Vi var også innom Bergtun der de skal få forpleining. De skal overnatte i den nye Nessethallen. Nå viser det seg at de kommer allerede mandag og blir utover i uka.

Gardekorpset består av 120 musikere. Bjerkeset gikk tidligere ut i Driva og etterlyste madrasser som gardistene skal sove på.

- Jeg tror vi snart har nok madrasser, men vi mangler fortsatt mange frivillige som kan hjelpe til. Jeg håper folk melder seg. Dette gjelder både mat og andre ting.

- Hva blir opplegget torsdag 22. juni som er dagen da gardistene skal vise seg fram?

- De starter med å marsjere fra Nessethallen klokka halv seks torsdag ettermiddag. Videre opp mot Nesset omsorgssenter før det blir en halvtimes drilloppvisning på Alstadplassen. Etterpå skal de marsjere tilbake til hallen der blir festkonsert med garden og med Knut Marius Djupvik og meg som solister. Dette blir kjempebra. Synnes konkluderte med at han var enda større optimist over hvor bra dette kommer til å bli nå når han sett på hva vi kan by på av fasiliteter. Vi skal også invitere korps i regionen til å komme for å spille sammen med gardemusikerne. Håper et at vi kan by på et par hundre uniformerte musikanter i Eidsvåg denne torsdagen.