13 kommuner slås sammen med tvang

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428. Nesten hundre kommuner blir slått sammen.

De fleste av sammenslåingene som er nedfelt i avtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene skjer som følge av frivillighet.

Tvang

I tillegg blir 13 kommuner slått sammen med andre gjennom tvang, slik partiene har mulighet til gjennom unntaksmuligheten de har skaffet seg, melder Aftenposten.

Ifølge NRK gjelder dette i Møre og Romsdal bare Haram, som blir slått sammen med Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog). I utgangspunktet ønsker Haram kun å slå seg sammen med Sandøy.

Partiene kaller avtalen de har kommet fram til for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen.

Regjerings- og støttepartiene åpner for at enda flere kommuner kan finne sammen om de ønsker det før sommeren.

Regioreformen

Etter det NRK forstår er de fire samarbeidspartiene i utgangspunktet også enige om at dagens 19 fylker trolig blir disse ti regionene:

De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

Telemark og Vestfold går sammen i én region.

Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

Oslo blir som i dag.

Aasen: Ikkje overraska

– Dette har vi fått tydelege signal på lenge. Det var inga bombe at Møre og Romsdal består, seier fylkesordførar Jon Aasen til NRK.

Som kjent ynskjer fleire nordmørskommunar å bli ein del av Trøndelag. Aasen seier han skulle ynskje at kommunane heller drog saman og brukte alle krefter på å få fylket best mogleg.

– Eg er klar over at dette er eit fromt ynskje som ikkje nødvendigvis er full realisme i. Like fullt er det eit ynskje om at vi må samle oss, seier Aasen.

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde manar no til samhald i fylket. Ho bed alle som ønskjer seg ut av fylket og over til naboen om å sjå fordelane ved å halde seg til Møre og Romsdal.

– Eg vonar folk ser at vi har alt å vinne på å samarbeide. Så må vi finne ut av kva det er som gjer at det er ulike syn i dei forskjellige fogderia. Vi må vere rause med kvarandre. og byggje styrke i alle dei tre fogderia. Vi må støtte kvarandre i staden for å rakke ned på kvarandre, seier ho til NRK.

Gjerde seier det er mange krefter som vil forsøke å splitte Møre og Romsdal. Ho meiner Møre og Romsdal kan bli eit lett offer om ikkje regionen står samla. Gjerde vonar det blir ei rask avklaring på spørsmålet om noko av Nordmøre skal gå over til Trøndelag.

- Vi må vite kor stor regionen vår blir slik at vi veit kva vi skal arbeide med. Eg trur dette blir avklart rimeleg raskt.