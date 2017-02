Moholdt jakter NM-gull og VM-form

Det sier Lars Hol Moholdt, som jakter VM-form - og sitt 8. NM-gull på rad - under ski-o NM-langdistanse.

- Det blir siste sjanse til å «drille» konkurranserutiner før VM, og er en viktig generalprøve for meg, sier rindalingen, med blikket rettet mot Ski-o NM på Toten lørdag og søndag.

- Når Erlend Slokvik har ansvar for løypekjøring og løypelegging, blir det garantert utfordrende konkurranser med tett og krevende løypenett.

Dette er utfordringer nestoren i det norske ski-o landslaget tar mål av seg til å mestre.

- Jeg bør få god flyt i kartlesinga under NM. I tillegg er det ingen hemmelighet at jeg ønsker å få med meg noen NM-gull hjem.

- Såpass ærlig må jeg være. Selv om vi kanskje ikke er de største favorittene på stafetten, kan vi vinne også der.

Det er noen år siden Wing OK sist vant NM-gull på stafett. Men sammen med Øystein Kvaal Østerbø og Christian Hohl, skal Moholdt gi Hadeland OL – som har vunnet de siste årene - kamp om seieren på lørdag.

Om det er litt «utippet» med sier til Wing OK på lørdag, er det mer ventet om favoritten - som har 7 NM-gull på rad på langdistanse – henter hjem nok et gull på søndag.

- Om jeg presterer opp mot mitt beste, må de andre gå fort for å slå meg, sier en ærlig Moholdt uten å hovere.

Den regjerende verdensmester på nettopp langdistanse er bare trygg på egne ferdigheter, samtidig som han har startet formtoppingen mot vinterens høydepunkt, VM.

- Etter EM har jeg trent mye, men nå har jeg begynt å «slippe opp». Tiden vil vise om det gir utslag allerede nå i helga, men under VM skal jeg i hvert fall være i slag.

Under fjorårets EM var Moholdt i tidenes form, med 3 gull som fasit.

Det legger lista foran årets VM.

- Jeg hadde veldig god klaff på formen under EM i fjor. Da stemte alt.

- Det skal godt gjøres å treffe like bra på formen i år, men målet for VM er å komme hjem med minst ett individuelt VM-gull.

Under NM-langdistanse er gull og Moholdt så godt som synonymt.

Søndag kan det bli 8. gullet på rad.

- Det er moro å ha en slik god statistikk. Og det viser at langdistansen passer meg bra.

De kommende ukene – først under NM i helga, deretter under VM i Russland fra 7. – 11. mars – er det opp til bevis for Moholdt.