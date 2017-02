Den unge sunndalingens stemmeprakt er det mange som kjenner godt til etter mange lokale opptredener de siste årene. Men nå får flere høre Tore Pedersen.

Fire "ja"

Tore deltar i årets utgave av "Norske Talenter" på TV 2. I et videoklipp som er lagt ut på tv-programmets nettside, ser en hvordan deltaker nummer 8674 på audition i Trondheim synger seg gjennom Westlife-låta "Fool Again" - litt nølende i starten, så sikrere og sikrere - og snart synger han fletta av dommerne.

Fire ja blir "dommen".

- Linn Skåber syntes jeg var sjarmerende. Og Bjarne Brøndbo syntes det var sjokkerende at jeg klarte å gå en hel tone opp, sier Tore, som først sliter litt med å huske noe som helst fra opplevelsen.

- Jeg var så nervøs!

Mia Gundersen fortsatte med å si at "Sunndalsøra kan være stolt, for dette er virkelig et talent", og fjerde dommer i panelet, Suleman Malik sa rett og slett at "Tore Pedersen er et navn jeg skal huske".

Semifinale?

Kommende uke vises dommerutvelgelsen på TV. Der må deltakerne som har gått videre fra første audition, opptre - og imponere dommerne igjen for å sikre seg en plass videre i talentkonkurransen.

- Derfra kan jeg komme videre til semifinalen, hvis jeg er god nok, sier Tore.

Han vet sjøl hvordan det gikk på dommerutvelgelsen. Men holder kortene tett til brystet. Det har han nemlig ikke lov til å si noe som helst om.

På Tores Facebookside er det ingen tvil om hva folk mener. Mange gir klart uttrykk for at dette er godt nok til å ta ham helt til topps - og heier på ham videre i konkurransen.

Det er den åttende sesongen av "Norske Talenter" som nå er i gang. Programmet går hver fredagskveld i beste sendetid.

Det var i september i fjor Pedersen deltok på første audition i Trondheim.

Her kan du se Tores opptreden.