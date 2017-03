Rocke-relase i Hotellkjelleren

Bandet Ben Palast kom til som et resultat av at bakmann Petter Bjørnbakk ville spille «noe skikkelig rock». På det prosjektet fikk han med seg eks-sunndaling Sindre Skeie og Snorre Bergerud. Debutplata var som en reise i rockereferanser og undersjangere, og når gjengen igjen har gått inn i Ymir studio i Vilnius for å lage plate, er det i det samme universet musikken befinner seg.

Det nye albumet har fått tittelen «From Silence», en tittel som passer godt på et album som er alt annet enn stille. Her får man energisk, fengende rockemusikk med et lekent preg. Den som er bevandret i rockens historie vil med glede gjenkjenne mange referanser fra ulike band og perioder, men likevel låter det hele veien som Ben Palast. Bandet har hele tiden ønsket å være en motvekt til det ihjelproduserte popveldet, og det klarer de til fingerspissene. Med individuelt dyktige musikere, låter det bra og velprodusert, selv om det aldri blir glatt eller poppreget. Dette er musikk som skal spilles høyt og herlig!

– Vi har forsøkt å holde på energien og råskapen. Kanskje er vi enda litt råere enn sist, til tider, sier Petter Bjørnbakk selv om albumet.

Når bandet går på scenen i hotellkjelleren, er det med en litt annen sammensetning enn i studio. Petter Bjørnbakk, som selv skriver musikken, er naturligvis frontfigur og sjefsrocker, men med seg har han fått et mannskap med solid forankring i det lokale musikkmiljøet. Olav Mikkelsen på bass, Øystein Megård på gitar og Henrik Sandbukt på trommer er bandets livebesetning og har allerede en konsert på Fru Lundgrens under beltet.

– Vi har allerede spilt en konsert i Trondheim med det nye materialet, og den ble veldig godt mottatt, så vi føler det funker godt live, sier Bjørnbakk.

Og de som tar turen til hotellet fredag kveld, kan vente seg en skikkelig rockefest, hvis man skal dømme etter albumet, som allerede er å finne på de fleste strømmetjenester for musikk.