Undrer seg over høye regninger

Alle landets strømkunder skal få «smarte» strømmålere innen 1. januar 2019. I Sunndal har de fleste abonnentene fått ny måler, og en del opplever nå at strømregninga skyter i været. En av dem er Ole Erik Loe. Han forteller at han har strammet inn på strømforbruket de siste årene, men likevel aldri har betalt så mye for strømmen som i dag. Nylig dumpet ei ny regning ned i postkassa. Han undrer seg over summen, og forteller at han ikke var heime ei eneste helg i januar og februar, men likevel brukte mer strøm disse månedene i år sammenlignet med i fjor. Han får det ikke til å henge sammen.

På Facebook er det mange som henger seg på Loes kommentar og gir uttrykk for at de opplever det samme. «Mye større strømregning i år enn i fjor», skriver ei.

Høyere strømpris

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver daglig leder i Sunndal Energi, Kolbjørn Solem, at kraftprisene i markedet var mye lavere på denne tida i fjor. For de aller fleste kundene vil det være en kombinasjon av svingninger i strømmarkedet og forbruk som har gjort utslag. Samtidig har store investeringer i nettet ført til økt nettleie for den enkelte, opplyser Solem.

For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, økte nettleien inkludert avgifter med 4,3 % fra januar 2016 til januar 2017, opplyser NVE. Dette tilsvarer en økning på 460 kr. i året.

Kraftselskapene har også opplevd at en del kunder med ny måler har fått en overraskelse ved overgangen til ny måling på grunn av manglende avlesning før den nye måleren ble montert.

– Da vil det se ut som det er et økt forbruk i perioden, påpeker Solem.

Noen stiller spørsmål ved om strømmålerne viser riktig forbruk. Det er Solem trygg på.

– Målerne blir kontrollert av leverandøren, er kvalitetssikret/kontrollert og typegodkjent av justervesenet og det tas i tillegg stikkprøver av enkeltmålere for å verifisere at de er i henhold til kravene.

– Ta kontakt

Strømselskapet har merket at det er en del spørsmål fra kundene etter overgangen til smarte strømmålere. Solem oppfordrer alle som har spørsmål rundt AMS, nettleie og faktura om å kontakte Sunndal Energi direkte.