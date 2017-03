- Har du full kontroll?

Våren står for døra, og med den kommer også motorsyklene fram. Mc-folk flest ser fram til å sette seg på motorsykkelen og innta veiene igjen etter lange måneder i "vinterdvale".

- Men er det slik at du har full kontroll på MC? lurer utrykningspolitiet. På sin Facebook-side oppfordrer de alle til å se filmene som Norsk Motorcykkel Union (NMCU) nå har laget.

- Full Kontroll-boka har vært viktig for sikkerhetsdialogen i MC-miljøet i mer enn 15 år. Mange unge opplever imidlertid slike bøker som litt gammeldagse, så NMCU bestemte seg for å filme boka, opplyser organisasjonen på sin nettside.

- En forutsetning for å kjøre trygt på MC er at man behersker presis kjøreteknikk. Man må kunne styre, bremse og akselerere - de tre manøvrene det er mulig å foreta med en motorsykkel. God kjøreteknikk alene er imidlertid ikke nok for å bli en trygg motorsyklist. Vi kan godt si at kjøreteknikken bare er et verktøy for å kunne gjennomføre de taktiske valgene man hele tiden må gjøre ute på veien, skriver organisasjonen.

Den ferdige 45 minutter lange filmen er delt opp i 27 selvstendige kapitler; altså totalt 27 korte filmer. Les mer på nmcu.org.



Utrykningspolitiet ber mc-førerne innse at de nok er litt "rustne" i kjøreteknikk på vårparten, og oppfordrer derfor alle til å se disse filmene.

Filmene kan du se på Youtube

- Ta deg tid til å bli vant til sykkelen igjen, slik at vi kan unngå alvorlige MC-ulykker denne våren, sier UP-sjef Runar Karlsen.