Tildeles 7 millioner

Møre og Romsdal fylkeskommune tildeles vel 7 millioner kroner i TT-midler. Samferdselsdepartementet tildeler til sammen 56 millioner kr til de fire fylkene som er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede – TT-ordningen – er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til dem som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Gjennom den utvidede ordningen løfter staten reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Ordningen omfatter aktuelle brukere i Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Østfold, samt deler av Møre og Romsdal.

Beløpene fordeler seg slik:

Aust-Agder fylkeskommune 14 000 000 kr

Møre og Romsdal fylkeskommune 7 087 000 kr

Nord-Trøndelag fylkeskommune 16 520 000 kr

Østfold fylkeskommune 18 551 250 kr

SUM 56 158 250 kr