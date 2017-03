Spennende klassequizfinale

Det blir Haramsøy skule som skal representere Møre og Romsdal i landsfinalen i Klassequizen som går av stabelen i Oslo i mai.

Det ble klart etter at de hadde slått ut Rindal skole, men det måtte en ekstrakategori til for å få en avgjørelse.

En stund så det ut til at Haramsøy ledet etter tre kategorier, før det viste seg at det muntlige svaret var et annet enn det de hadde skrevet ned på papiret. Dermed sto det 13-13 etter fire kategorier.

Så måtte det en ekstra kategori til, der Rindal klarte ett riktig svar mens Haramsøy fikk to. Stillingen ble altså 14 rette svar til Rindal og 15 til Haramsøy - som altså går videre til landsfinale.