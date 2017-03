Vant serieavslutningen

Rindal IL håndball melder på Facebook at de halte i land seieren i årets siste seriekamp borte mot Orkanger 3. Kampen endte 26-30, og tross at heimelaget gjorde sitt beste for å bryte opp spillet til rindalingene blant annet med å sette frimerker på noen av nøkkelspillerne, viste de at de tross alt er det beste laget i 5. divisjon denne sesongen - og blir stående med 32 poeng til slutt. Opprykk til 4. divisjon ble sikret sist søndag mot Rennebu i Rindalshuset. Laget har i løpet av sesongen vunnet 16 kamper og tapt 2.

Rindals lag:

Maren Halgunset

Malin Gåsvand Løset (9)

Maren Trønsdal Lund (3)

Malin Bjørnås (9)

Åse Børset (2)

Eline Romundstad (2)

Nelly Skjølsvold (1)

Henny Haugland Gåsvand

Kamilla Bakk Solligård (2)

Reidunn Kristine Grytbakk

Ida Julie Løset (1)

Beate Løseth Halsetrønning (1)