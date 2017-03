– Bli med og svett for en god sak, oppfordrer Oldervik.

Torsdag ettermiddag var det rundt 70 påmeldte, men det er plass til flere, understreker friskusen. Han lover gode øvelser som skal trene hele kroppen og få blodpumpa i gang også denne gangen.

– Dette er en moro, hard og utfordrende treningsøkt, med øvelser folk kanskje ikke får prøvd til vanlig. Vi trener sammen for en god sak, og alle kan delta, understreker han, og legger til at både den som trives best på sofaen sånn til daglig, og den som trener aktivt, kan bli med.

Det er Lockout kettlebell club, Impulse Helse & Trening og Treningsshop.no som samarbeider om arrangementet, som skal foregå i Amfihallen.

Det er gratis å delta, men en kan kjøpe lodd og på det viset støtte barneavdelinga. Lokalt næringsliv stiller med flotte loddpremier. Gjennom seks bootcamp-arrangement så langt har Oldervik samlet inn mer enn 60.000 kroner til barneavdelinga.