Bli med til seters

Martha og Karine har null erfaring med landbruk når de får sommerjobb på ei eldgammel seter på Nordmøre. Men der møter de Aisha, som har tilbrakt mange somre i fjellet og allerede er en erfaren budeie. Det blir en sommer med hardt arbeid og lange dager, men også med vennskap og opplevelser for livet.

Slik presenteres dokumentaren som vises på NRK1 torsdag 6. april.

Livsglede på setra

Setra de tre jentene skal tilbringe sommeren på har sju kyr, seks høner, og utallige sauer som beiter utenfor setervollen. Sauene lever sitt eget liv, og når de ikke lenger er fornøyd med det grønne gresset på marka, hopper de like greit opp på setertaket for å beite på det grønneste og beste gresset. Selv hønene er rampete på setra, og den lille innhegningen er ikke til hinder for å holde dem på plass.

Fjellfolk kan komme innom setra for å kjøpe seg seterprodukter, og et varmt måltid. Man kan også få lov til å bli med på fjøsstell og kanskje man til og med får prøvd seg på å lage ost hvis man spør pent nok.

Fotograf Martin Gjellestad tilbrakte ti dager på setra og fikk slippe til bak fasaden. De unge budeiene snakker fritt og gir et innblikk i hvordan det er å være ung til fjells i 2016.

For hva er det med disse unge menneskene som søker til hardt arbeid uten mobiltelefon og Netflix langt til fjells?

Dette strider mot all fornuft, skal vi tro de klisjeaktige bildene vi har av ungdommen. Ja, kanskje også med våre egne erfaringer fra ungdomstiden. Men jentene finner en livsglede på setra som vi kanskje trodde ikke fantes lenger.

Utfordringene på setra overvinnes, og gjennom svette og slit smis vennskap som trolig vil vare livet ut. Dokumentaren gjør seerne kjent med disse moderne budeiene, og viser et innblikk i en svunnen tid, anført av moderne ungdom.

På kino

Prosjekt Øvre Sunndal og Sunndal Næringsselskap vil i samarbeid med Sunndal kulturhus vise dokumentaren på stort lerret i kinosalen samme dag som den vises på NRK 1. Dette skjer på dagtid, mens dokumentaren vises på kveldstid på TV. Etter visningen blir det servert setermat i Støgu: Rømmegrøt og spekemat med tilbehør/kaffe, opplyser arrangørene.