Et mageplask for landbruksministeren

Botten konstaterer i en pressemelding at tilnærmet alle forslag fra Høyre/FrP-regjeringen blir avvist i Næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldingen, som ble avgitt torsdag.

- Vi i Arbeiderpartiet er glade for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det Høyre/FrP-regjeringen legger opp til. Det skar seg tidlig for regjeringen, sier Botten.

Allerede i definisjonen av hovedmålet går et samlet Storting mot regjeringens forslag om at kostnadseffektivt landbruk skal være hovedmålet med jordbrukspolitikken. Vi har et flertall i komiteen som slår fast at jordbrukspolitikkens hovedmål skal være norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser.

Slår tilbake mot FrP-politikk

- Landbruksminister Dales mantra om mer konkurranse og marked har vi nå parkert, sier hun, og føyer til at det samme er forslaget om å svekke markedsreguleringene, blant annet for korn, noe flertallet i næringskomiteen mener ville ført til mer sentralisering av norsk matproduksjon.

- Vi støtter ikke forslaget om nærmest å halvere antall melkekvoteregioner. Jeg er glad for at komiteen også har samlet seg om gode og ambisiøse produksjons- og inntektsmål for landbruket. Disse fire årene har vi brukt mye tid og krefter på å slå tilbake mot FrPs landbrukspolitikk. Heldigvis har vi stort sett greid det. Norsk landbruk er ei næring for framtida. Det er verdt å vise til at matindustrien og jordbruket fortsatt er den største fastlandsnæringa her i landet, men at antall jobber går ned, sier Else-May Botten.

Stort investeringsbehov

Hun påpeker at det er behov for nye tiltak og i særdeleshet rundt investeringer - at det faktisk er et investeringsbehov på over 20 milliarder i årene som kommer, mens regjeringen har brukt budsjettene og jordbruksoppgjørene til å foreslå kutt i tiltak.

- Norsk landbruk fortjener bedre, avslutter Botten

Hun lister opp noen av regjeringens mål som de ikke får igjennom:

• At kostnadseffektiv matproduksjon skal være hovedformålet med norsk matproduksjon

• Avvikling av avløsertilskudd ved ferie og fritid

• Avvikling av tidligpensjonsordning

• Avvikling av markedsbalansering for geitemelk

• Reduksjon i antall melkekvoteregioner fra 18 til 10(flertallet vil redusere til 14)

• Avvikle markedsbalansering i eggsektoren

• Gi Landbruksdirektoratet ansvaret for administrering av nødvendige tiltak i eggsektoren

• Avvikle markedsbalansering i kornsektoren

• Gi Landbruksdirektoratet ansvaret for administrering av nødvendige tiltak i kornsektoren

• Avvikling av markedsbalansering for eple

• Avvikling av markedsbalansering for matpotet

• At det ikke lenger skal være et tallfestet mål for økologisk produksjon og forbruk