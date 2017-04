Kvinne i 20-årene funnet omkommet

Kvinnen som ble meldt savnet etter et fall fra Litlskjorta søndag ettermiddag er funnet omkommet.

Kvinnen, som har tilhørighet i Molde-området, ble lokalisert i en bratt fjellside. Rundt en time etter meldte politiet at kvinnen var hentet ut. Hun ble deretter fraktet til Molde sykehus.

Svært bratt

Kvinnen var nær toppen da ulykken skjedde. Årsaken til ulykken er fremdeles ukjent. Ifølge innsatsleder Espen Bakk skal det ha blitt utløst to mindre ras i forbindelse med fallet, men det er usikkert om at det var dette som gjorde at kvinnen falt.

Meldingen om ulykken kom litt over klokken 16.00. Kvinnen var i følge med en mann, og det var han som meldte fra om ulykken.

Rasutsatt område

Politiet hadde base på Brandstadskaret under aksjonen.

Litlskjorta er 1552 moh, og er et populært turmål. Fjellet ligger i Nesset, på grensen til Sunndal kommune. Det er svært bratt i området, og turen blir derfor sett på som krevende. Det går også ofte ras på vinteren. I april 2014 omkom fire erfarne skiløpere i et snøskred i samme område.