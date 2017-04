Fellingsrekord i M & R

Med åtte felte gauper i tillegg til den som ble påkjørt i Nesset, er gaupeavgangen i løpet av kvotejaktperioden 1. februar til 31. mars dermed på ni dyr her i fylket.

Den siste gaupa som måtte bøte med livet her i fylket ble felt i Nesset torsdag 23. mars, den femte som ble skutt der. I tillegg ble en gaupe påkjørt her, så totalt har seks gauper mistet livet i Nesset kommune i år.

I tillegg ble det felt to gauper i Eide kommune, samt en i Surnadal. I kvotejaktområdet der det er mål om yngling, (kommunene Aure, Halsa, Tingvoll, Surnadal og Rindal, samt den delen av Sunndal som ligger nord for elva Driva), ble jakta avsluttet 25. februar, etter at en voksen hunngaupe ble felt i Bergesvika/Snekvika i Surnadal kommune. Her var startkvoten på to dyr, men kun én dersom første felte dyr ble en voksen hunngaupe, hvilket det altså viste seg å være.

Ny fellingsrekord

Åtte felte dyr i Møre og Romsdal er to flere enn i fjor og dermed også ny fellingsrekord i nyere tid. Man må nesten 130 år tilbake i tid for å finne høyere fellingstall på gaupe her i fylket. I 1888 ble det ifølge Fylkesmannen i Møre og Romsdal skutt 12 gauper.

Viltforvalter Astrid Buset hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener god organisering og sporsnø ble utslagsgivende for fellingsresultatet.

– Jeg har inntrykk av at jegerne har blitt veldig dyktige til å organisere seg, og de var også heldige med sporsnøen i år – noe som gjorde sitt til god uttelling under jakta, sier hun.

Hele kvoten tatt ut

Inge Hafstad i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, opplyser at hele den samlete kvoten (inkludert reservekvote/tilleggskvote) ble tatt ut i region 6, som omfatter Møre og Romsdal og begge trøndelagsfylkene.

– Det totale fellingstallet for denne regionen ble 35 gauper, og her er gaupa som ble påkjørt i Nesset og en som ble påkjørt i Melhus også inkludert, forteller han.

Av disse 35 dyrene er altså ni gauper tatt ut i Møre og Romsdal, ti gauper i Sør-Trøndelag – og 16 i Nord-Trøndelag. De nasjonale fellingstallene var ikke klare i skrivende stund, men er ifølge Hafstad ventet presentert med det aller første.

Under nasjonalt bestandsmål

Etter behandling av klager opprettholdte Klima – og miljødirektoratet den opprinnelig fastsatte kvoten, så totalt kunne 52 dyr felles i Norge under årets kvotejakt, 30 dyr færre enn i fjor. Flest av disse i Midt-Norge.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe her i landet, fordelt på åtte rovviltregioner. Før kvotejakta i 2016 ble det registrert 52 familiegrupper i Norge, noe som tilsvarer rundt 310 dyr, ifølge en forskningsrapport fra NINA.

Rovviltregion 6 har bestandsmål på 12 årlige ynglinger (familiegrupper) av gaupe, ti årlige ynglinger av jerv og tre av bjørn. For jerv og gaupe ligger region 6 godt over bestandsmålet, mens bestandsmålet for bjørn enda ikke er nådd. Bestandsstatusen av gaupe i regionen før jakta i 2016 var 14,5 familiegrupper, ifølge rovdata.no. Bestandstall fra før kvotejakta 2017 er ikke klare.