Storaksjon i Halsa

Næringslivsaktører i Halsa går sammen med Halsa kommune og Nordmøre Interkommunale renovasjonsselskap NIR om strandryddeaksjon våren 2017!

Lerøy- Hydrotech AS avd. Røe og Lerøy- Hydrotech, avd. Henda, SalMar Farming AS avd. Korsneset, Vaagland Båtbyggeri AS og firma G.K. Røe går sammen med Halsa kommune og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap NIR for strandryddedugnad i kommunen. Firmaene nevnt foran har lovet å gi sponsorbidrag til ryddeaksjonen!

Strandryddeaksjonen i regi av Hold Midt- Norge Rent er fastsatt til tidsrommet 1. mai – til 20. juni 2017. NIR har for aksjonen 2017 laget gule gjennomsiktige ryddesekker med aksjonens logo!

NIR vil gå ut med en kampanje for ryddeaksjonen siste uken i april, men Halsa kommunen informere i forkant av aksjonen pga. noe utolmodige sponsorer og ryddegjenger!

Årets strandrydder skal kåres av NIR, og alle lag og privatpersoner som har meldt inn sin ryddeaksjon til www.holdmidtnorgerent.no blir med i trekningen om tittelen årets strandrydder i Midt- Norge og årets lokale strandrydder. Nærmere informasjon kommer fra NIR!

Halsa barne- og ungdomsskole, Valsøyfjord Idrettslag, Halsa Idrettslag og Halsa 4H, samt flere pensjonistforeninger og bygdekvinnelag /velforeninger har allerede signalisert at de vil ta et tak for å forbedre strandmiljøet.

Lag/organisasjoner for barn- og ungdom som deltar i ryddeaksjonen får «gulrottilskudd» fra kommunen.

Aksjonsledelsen oppfordrer flere lag og foreninger samt evt. privatpersoner som vil rydde om å ta kontakt med Drift- og næringsavdelinga i Halsa kommune (kontaktinformasjon på kommunes hjemmeside) for å melde inn sitt lag m. kontaktperson, samt området som ønskes ryddet, samt ønsket oppsamlingsplass ved kjørbar vei der avfallet kan hentes.

Kommunen vil distribuere ut aksjonens sekker og gi instruksjon for sortering av avfallet. Evt. behov for å hente avfallet fra utilgjengelige strandområder må meldes inn til kommunen, som videreformidler til oppdrettsselskapene som disponerer kranbåt.

Vi ønsker lykke til med ryddeaksjonen!

