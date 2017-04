Startskudd for Stikk UT-sesong

Rød velforening inviterer 1. mai til bålkaffe og saft i den flotte gapahuken som velforeningen har bygd ved Skogtun familiepark på Rød. 1. mai starter sesongen for turkassetrimmen Stikk Ut! For å markere oppstart av tursesongen i Nesset og Stikk Ut! 2017 inviterer Rød velforening til gratis bålkaffe og saft. Frokosten tar du sjøl med, men det blir salg av vaffel, skriver Hogne Frydenlund i melding.

Rød familiepark ligger flott til like vest for boligfeltet på Rød. I vinter har velforeningen ferdigstilt en stor flott gapahuk og bygd en naturklatrejungel. Området ved Skogtun familiepark på Rød egner seg til aktivitet som skaper trivsel for alle, og er i tillegg et supert utgangspunkt for turer av ulik vanskelighetsgrad. Her kan en også parkere for å ta turen til Kjerringnebba, som er en annen av årets 12 Stikk UT-poster i Nesset. Med utgangspunkt fra Skogtun familiepark er det også mulighet for å ta turen til bl.a. Saulia og Mørkvannet. Det som er så fint med Stikk Ut! Er variasjon av turmål, både når det gjelder vanskelighetsgrad og geografiske plassering i vår fantastiske region. Helt sikker er det at alle kan komme seg til Stikk Ut! Posten ved gapahuken på Rød, og dit er alle velkommen for å markere tursesongen.

Miljøvernleder Hogne Frydenlund er kontaktperson for Stikk Ut! I Nesset kommune. Sammen med kulturleder Turid L. Øverås og folkehelsekoordinator Mari Husan gjør de forarbeidet før store og små kan besøke fine turmål og registrere sine Stikk UT-koder. Det er også en stor dugnadsinnsats som legges ned av grunneiere, frivillige ildsjeler, lag og foreninger i hele kommunen, for at alle stier skal være merket og at skilt, kasser, bøker og koder skal komme på plass.

Ennå ligger det mye snø i fjellet og en anbefaler derfor å ta turer i lavlandet inntil videre. Kodeark er ennå ikke på plass på et par turmål. Oppfordringen er Stikk Ut! Og 1. mai er alle velkommen til Rød.