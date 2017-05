Fokus på pengene

Når konfirmasjonstiden er her er det gjerne gavene som får mest fokus blant konfirmantene sjøl. Og det er kanskje ikke så rart, da dette er en meget innbringende dag for de aller fleste, enten en velger å konfirmere seg i kirken, eller borgerlig.

Bare fra foreldre og besteforeldre får konfirmanten i gjennomsnitt 20 000 kroner i konformasjonsgaver, ifølge forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan. Alt av pengegaver fra tanter, onkler og alle andre kommer i tillegg. Enkelte konformanter kan innkassere så mye som 100 000 kroner - og noen også langt mer enn det.

Pengegavene diskuteres naturlig nok flittig av konfirmantene, både før og etter den store dagen. I mange venneflokker er det gjerne også litt status knyttet til det å være den- eller de som får mest.

Men ikke alle liker å snakke om konfirmasjonen og gavene. For mens noen leier flotte festlokaler med eksklusiv mat og full oppvartning, holder andre selskapet i stua hjemme, i helt enkel stil og med hjemmelaget mat. Det er gjerne vanskelig for den kommende konfirmanten å skjønne hvorfor konformasjonen må holdes hjemme, eller hvorfor han/hun ikke får like mye penger som "alle de andre" i klassen.

På utsiden virker det som om luksusfester og store kontantbeløp er den nye normalen, men skinnet kan bedra, skriver forbrukerøkonomen i en artikkel på dagbladet.no. Hun mener et klasseskille kommer til syne i vennegjengen.

- Er det ikke på tide å snu denne trenden? For selv om du har råd så trenger du ikke smøre så tykt på. Har du tenkt på hvilke signaler dette sender? spør hun foreldrene, som altså skal være gode rollemodeller...

Les hele artikkelen: "Konfirmasjonen blir det første møtet med klasseskillet"