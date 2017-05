Her henter gaupa rådyret

Etter at gaupa tok livet av et rådyr like ved huset deres den vendte rovdyret tilbake flere ganger dagen etterpå.

Ingeborg Nes og Øyvind Moe Tangen fikk derfor flere fine sekvenser med film av det store kattedyret den 19. april i år.

Her filmer Ingeborg gaupa fra kjøkkenvinduet, mens hun og sønnen beundrer dyret som henter rådyret sitt, rundt 100 meter unna familiens hus på Neslandet i Sunndal kommune.

Se også Fikk gaupa på film