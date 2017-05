Sier Nei til deponi

Nesset Senterparti tar nå klart standpunkt imot deponi på Rausand. Etter Nesset kommune begynte med sin reguleringsplan for Rausand med tanke på å kunne huse et deponi for farlig avfall har debatten rast. Mange er de som har vendt seg mot et slikt deponi, kommunepolitikere, fylkespolitikere og innvandringsministeren.

I onsdagens Driva opplyser både Svein Atle Roset (KrF) og varaordfører Edmund Morewood (Sp) i Nesset kommunestyret aldri har sagt ja til deponi, bare til å utarbeide en reguleringsplan.

Leder Einar Gagnat i Nesset Senterparti går sammen med resten av partiet nå ut og signaliserer et klart Nei til deponi, og begrunner det i et innlegg slik:

"Primær- og turistnæringen er et viktig satsningsområde for Nesset og nærliggende kommuner, og vi mener at et deponi for farlig avfall vil ha en negativ effekt for omdømmet. Omdømmet er en av de viktigste faktorene for turistnæringen, havbruksnæringen og øvrig matproduksjon.

Nesset Senterparti deler bekymringene til våre nabokommuner og mener at den potensielle risikoen for tap av allerede eksisterende arbeidsplasser, negativ miljøpåvirkning og konsekvenser for fremtidige generasjoner er usikker".