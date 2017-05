Vegvesenet takker Ole Kristian

Statens vegvesen har lagt ut en video på Youtube, hvor de takker Ole Kristian Hammervoll for at han var så rask til å tipse vegvesenet om raset i Gråura for kort tid tilbake.

I videoen forteller Ole Kristian om hva som skjedde da han kjørte oppover Gråura torsdag 23. mars, kjørte over noe i vegbanen, stoppet, og rygget tilbake for å se. Det var steiner som lå på vegen.

Ole Kristian kunne også høre lyder fra fjellskjæringa, og ringte 175 for å varsle vegtrafikksentralen.

Lydene beskriver han som svak torden.

Snart øker lydene i styrke, og småstein begynte å falle ned på vegen. Han blir stående for å varsle andre som kommer kjørende, og får stanset flere biler. Etter at entreprenøren kommer til stedet, skal han til å sette seg inn i bilen og kjøre, men blir stoppet. Vegen skal stenges. 20-30 minutter seinere kommer det. Storraset.

150 kubikkmeter stein, anslo geologen. Det tilsvarer rundt 15 store lastebillass.

Vegvesenet sier at Hammervolls raske varsling kan ha berget liv.

- Det gjorde at vi fikk varslet entreprenøren, som raskt rykket ut og fikk stengt vegen, sier leder for Vegtrafikksentralen, Emilie Gynnild.

- Det forhindret at noen ble skadet i raset, understreker hun.

- Vi håper derfor flere vil ringe 175 for å tipse oss, hvis de opplever noe som kan være til fare for andre, sier Gynnild.

Se videoen her!