35 førere av motorkjøretøy fikk bøter og to blei anmeldt for å ha kjørt alt for fort i en fartskontroll i Nesset fredag.

Fartskontrollen fant sted i en 60-sone og høyeste hastighet blei målt til 86 kilometer i timen.

I samme kontroll blei tre personer anmeldt for ulovlig å ha holdt mobiltelefon mens de kjørte og en blei anmeldt for å ha kjørt utenj gyldigt førerkort.