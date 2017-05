- Alle er velkomne!

Førstkommende lørdag håper Surnadal mc-klubb på storinnrykk når de i regi av NMCU arrangerer Motorsykkelens dag i Surnadal. Dette skal foregå på plassen utenfor kommunehuset på Skei, der store og små er hjertelig velkomne til å bli med.

– Vi håper naturligvis på mest mulig folk, og hvis de tar med seg hjelm så skal det vel bli mulighet for en kjøretur også. Det sier Steinar Dyrnes, som sammen med flere andre klubbmedlemmer har møtt opp ved YX denne kvelden for å bli med på onsdagsturen, en av klubbens faste aktiviteter.

Noen stor servering har de ikke lagt opp til på mc-dagen, men en kaffekopp tror de nok det kan bli en råd med. Ellers er det jo mange fine serveringssteder på Skei, så mat og drikke er uansett intet problem.

– Vi begynner i ellevetida og vil holde på langt utover ettermiddagen, opplyser klubbens leder, Nils Magne Røv.

De oppfordrer flest mulig til å komme innom, enten de vil se på motorsyklene, spørre om noe, eller bare slå av en prat. Det sosiale aspektet er viktig.

Startet i 1976

Surnadal mc-klubb ble startet allerede i 1976 og har eksistert siden den gang, sjøl om aktiviteten har variert gjennom alle disse åra. Etter oppstarten var det stor oppslutning og mye aktivitet. Fra slutten av 70-tallet og på 80-tallet hadde klubben 50–60 medlemmer, og det var tallrike treff i bygda.

– Det har ikke vært aktivitet hele tida, lenge var det nesten dødt. Men klubben har i alle fall eksistert helt siden 1976, og for fire-fem år siden ble det en skikkelig oppsving igjen, det var da vi liksom startet på nytt, forteller leder Nils Magne Røv.

I dag har klubben 37 medlemmer, og mange av dem som var med og startet klubben er fortsatt med, om enn med noe mer gråskjær i håret.

– Men vi har plass til mange flere medlemmer, og gjerne yngre folk. Det hadde vært kjekt og fått med litt mer ungdom, sier Dyrnes.

Tilsluttet NMCU

Den lokale mc-klubben er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union (NMCU), som er den landsdekkende interesseorganisasjonen til gatemotorsyklistene. Det er i dag rundt 150 000 registrerte motorsykler og 170 000 mopeder her i landet.

Organisasjonen er blant annet fast høringsinstans for direktoratene og departementene i alle saker som angår motorsykkel. NMCU har egen avtale om trafikksikkerhet med Statens vegvesen, har fast plass i det nasjonale MC-Rådet, og er aktivt medlem i den europeiske mc-organisasjonen FEMA, som representerer 22 europeiske land. NMCU samarbeider tett med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet om ulykkesanalyser og tiltak mot mc-ulykker, og har også vært med på å utvikle den norske mc-opplæringen.

Dette er bare noe av det NMCU står for og jobber med. Det er altså en tungtveiende organisasjon de norske motorsykkelklubbene har i ryggen.

– NMCU jobber hele tida for oss motorsyklister og mopedister i forhold til avgifter, førerkortregler og sånne ting, og de arrangerer blant annet trafikksikkerhetsdager, for å nevne noe. De har gjort veldig mye nyttig for oss motorsyklister, fastslår Odd Brønstad.

God aktivitet i klubben

Nå er det god aktivitet i Surnadal mc-klubb, som per i dag ikke har noe klubbhus da de ønsker å holde utgiftene på et minimum.

Når det gjelder faste aktiviteter blir det blant annet mange søndagsturer til Bud, og de nevnte onsdagsturene er også populære.

– Mange har faktisk meldt seg inn i klubben bare på grunn av disse onsdagsturene, forteller Røv.

For på onsdagene møtes de først ved YX på Skei og blir enige hvor de skal kjøre. Så kjører de i samlet tropp til bestemmelsesstedet, der det blir en pause og gjerne en kaffekopp og en god prat, før de vender nesa heimover igjen. Det sosiale er vel så viktig som selve turen.

Mange mc-turer

God oppslutning var det også i det flotte vårværet som var den 1. mai, da Trollheimen rundt gikk av stabelen. Dette er liksom sesongstarten for motorsyklistene i distriktet, der flere hundre motorsyklister i flokk og følge tar turen rundt Trollheimen.

Mange tok også turen til Kristiansund forrige lørdag, der den årlige «Bilens og motorsykkelens dag» ble arrangert.

Turer og sosiale arrangement sammen med Rindal mc-klubb har det også blitt.

– Den gangen klubben ble startet var det faktisk mange rindalinger som var med her i Surnadal, opplyser Røv.

Kjører i hele Europa

Men det er ikke bare lokale turer denne gjengen er på. De reiser også rundt omkring på ulike treff, både her i Norden og i resten av Europa. Og nå ligger sommeren foran dem alle, med nye treff og nye opplevelser i horisonten.

Hundrevis, for ikke å si tusenvis av mil på sykkelsetet venter.

Og de som har lyst til å høre mer om klubbens turer og aktiviteter, oppfordres til å besøke gjengen på motorsykkelens dag neste lørdag.

– Absolutt alle er velkomne!