Løp inn til tredjeplass

Etter resultatlistene endte Rindal IL lag 1 på en femteplass, men laget helt på topp var et bedriftslag fra Lerøy Midnor. I tillegg finner vi laget til Mosvik IL på plassen foran Rindal, men reglementet for klubblag sier at alle løperne må være medlemmer av klubben for å telle med i premieutdelingen. Mosvik hadde flere innleide løpere, blant andre Johan Bugge fra Eidsvåg og ble stående utenfor premiepallen.

Dermed ble resultatlista som følger: nr 1. Strindheim IL lag 1, nr 2. Namdal løpeklubb lag 1, nr 3. Rindal IL lag 1.

Premien for tredjeplassen ble kr 9.000 til Rindal.

Andrelaget gjorde det heller ikke så verst, og endte på en 14. plass blant klubblagene - før lagene med løpere fra utenfra klubben ble tatt ut. De ligger an til å ende på en tiendeplass totalt og en premie på kr 4.000.

Kvinnelaget til Rindal IL stilte ikke lag første dag ut fra Østersund, og løp de tre dagsetappene etter det. Likedan med tredjelaget.

Rindal IL skriver på sine Facebooksider at det pleier å være enklere å skaffe løpere til siste løpsdag i Østersund på lørdag enn til starten i Østersund på en onsdag. Slik sett regner de med å ha fire fulle lag til start i Trondheim til neste års St Olavslopp.

Klubben konstaterer ellers at de er fornøyd med plasseringen - at tredjeplass er godkjent, men også at de tidsmessig har prestert et av sine dårligste St Olavslopp - noe de vil ta tak i allerede fra høsten av. Fellestreninger for fire nivå til St Olavsloppet kan være det som skal til.