FpU etablert på Nordmøre

Stiftelsesmøtet som ble holdt på Rådhuset i Kristiansund ble i tillegg til medlemmer fra Møre og Romsdal FpU og sentralstyret i FpU også gjestet av Formennene i Kristiansund FrP, Erik Aukan og Averøy FrP, Olav Engvik. Også Stortingskandidat for Fremskrittspartiet, Jan Steinar Engeli Johansen, besøkte stiftelsesmøtet.

Den nyvalgte formannen har ambisjonene klare, og er tydelig på at FpU skal bli en politisk faktor på Nordmøre fremover. I en pressemelding sier han følgende:

- Det er viktig at vi får fortsatt satsing på den videregående utdanningen på Nordmøre, og da med å utvikle tilbudene både i Surnadal, Tingvoll og Kristiansund, og at vi får til gode og varige tilbud innen høyere utdanning i Kristiansund med høyskolen og et fremtidig Campus.

- For at Nordmøre skal være en attraktiv plass å bo i fremtiden er samferdsel noe av det viktigste vi kan satse på, og derfor skal FpU være med å sørge for at Fremskrittspartiet vil fortsette i regjering etter høstens valg.

For Mathias er det også litt ekstra hyggelig at om partiet fortsetter i regjering etter valget, så er hans egen far sikret plass på Stortinget.

- Fortsetter vi i regjering så vil både min far og Knut Flølo fra Vestnes være på Stortinget. Da har Møre og Romsdal fire personer ved makten. Ingen andre partier vil gi innbyggerne i Møre og Romsdal så sor innflytelse, og for meg og Nordmørsungdommene betyr dette ekstra kort vei for å få gjennomslag for våre saker.

FpU er opptatt av å få til bedre kollektivtilbud på Nordmøre og at politikerne på Nordmøre arbeider for å få flere bedrifter til å etablere seg i regionen for å sikre ungdom arbeid.

- Selv om vi er ungdommer er vi også veldig opptatt av eldreomsorg, og derfor vil vi be våre politikere i Nordmørskommunene om å satse mer på eldreomsorgen, og være positive til at det kommer private tilbud som kommunene kjøpe plasser av.

- Som formann er min største ambisjon at Fremskrittspartiet på Nordmøre skal bli større og få mer gjennomslag for sin politikk både i kommunene på Nordmøre, i fylket og nasjonalt etter både høstens valg, og valget om to år, avslutter Mathias Engeli Johansen.