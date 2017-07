Bra vær er i vente

Langtidsvarslet for kommunene i Driva-distriktet viser over ei uke med finvær fra og med onsdag om varslet holder stikk. Det varsles sol og temperaturer godt over 20 grader over helga og fram mot neste helg, opp mot 26 grader på de varmeste dagene.

Slår varslet til vil det være den lengste sammenhengene finværsperioden så langt denne sommeren. Grått vær med regnbyger har så langt vært framtredende, med ett og annet solgløtt innimellom.

Finværet er nok etterlengtet både for bønder og ferierende og ikke minst turister og badenymfer. De som liker å gå tur i fjellet får også over ei uke med godvær. Varslet for Trollheimen er sol og temperaturer på 14-15 grader. Perfekt for vandrere.

Det rapporteres fra Gjevilvasshytta om bra trafikk i Trekanten, Gjevilvasshytta,Trollheimshytta og Jøldalshytta, og med godværet som varsles tror vertinne Randi Horghagen besøket vil øke.

– Nå er det meldt sol alle dager, så nå blir det folk her, stråler Horghagen, i følge opp.no.

Hun forteller at de fleste gjestene nå har pakket sekken og er på tur ut på Trekanten. Den populære rundturen om Gjevilvasshytta,Trollheimshytta og Jøldalshytta er en av fjell-Norges store favoritter, og ifølge Horghagen velger de fleste å starte turen på Gjevilvasshytta, skriver opp.no.