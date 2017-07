Flere nordmenn skadet

Utenriksdepartementet opplyser at flere nordmenn er skadet etter jordskjelvet i Egeerhavet.

En norsk mann ble hardt skadet på ferieøya Kos. Han blir fløyet til sykehus for behandling. Pårørende er varslet.

Ifølge VG er to personer fredag formiddag bekreftet omkommet, men så mange som 200 kan være skadet i Hellas og Tyrkia. Øya Kos er særlig hardt rammet av skjelvet. En av de drepte er fra Sverige.

UD har ikke informasjon om at det er nordmenn blant de omkomne.

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver i UD, Astrid Sehl, i en pressemelding.