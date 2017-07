Inviterer til seters

Det unike seteranlegget i Sunndal har en lang historie. På 70-tallet ville kraftutbyggerne legge Grøvudalen under vann – men det var mange som engasjerte seg og kjempet imot at dette skulle skje.

Dalen har vært brukt til setring i mange hundre år, og som et ledd i motstanden mot utbygginga ble det viktig å videreføre seterdrifta. Det første seterkurset ble holdt i 1972, og da drifta ved Heimer Gammelsetra ble lagt ned året etter, overtok noen av de som hadde deltatt på kurset drifta av setra.

Fortsatt pågår det seterdrift på samme viset – i år for 43. året. I 1996 ble drifta flyttet til Inner Gammelsetra, hvor det også er restaurert hus og flere "nygamle" hus er bygd opp.

I dag er det Stiftelsen Gammelsetra som har det formelle ansvaret for seterdrifta, mens Grøvudalslaget er ei støtteforening for setra. Det er dette laget som i helga inviterer til Grøvudalshelg – med opplevelser for store og små i de unike omgivelsene. Alle arrangement er gratis, og alle er velkomne.

Lørdag ettermiddag blir det konsert inne i seterfjøset på Inner Gammelsetra med Erkki Morten Klami – musiker og sanger fra Romsdal som på denne konserten vil spille og synge nyere norske viser. Det blir salg av kaffe og seterprodukter hele dagen. Litt utpå ettermiddagen blir den første runden med rømmegraut servert for besøkende som bare er på dagstur. Laget håper imidlertid mange velger å bli lenger. For det er utpå kvelden det virkelig skjer på setra. Det blir servert rømmegraut rett fra ostegryta, sjølsagt med spekemat og saft til. Etter maten blir bålet tent, og det blir musikk, dans og leik for store og små fjellfolk på setervollen til godt ut i de seine kveldstimer. Folk oppfordres til å overnatte, enten i telt eller på turisthytte (KNT). Det er mange fine teltplasser i området, og bare et steinkast unna setra finnes Grøvudalshytta, sjølbetjent og med godt med sengeplasser.

Du finner fram til Inner Gammelsetra ved å kjøre riksveg 70 til Gjøra i Sunndal, svinge av til Hafsåsen og følge vegen til Røymo. Deretter bomveg cirka to kilometer til Hallen. Derfra venter cirka sju kilometer flat og lettgått sti – som også barn kan greie. Opplevelsene som setra byr på, som melking, separering, ostekoking, baking og matlaging kan både være artige og lærerike for barn – på Inner Gammelsetra finnes også kyr, kalver og andre dyr, og det er fine muligheter for blant annet fisking i nærområdet. Det er også fine turstier i nærheten.